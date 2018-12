Firefox | in arrivo una versione per Windows 10 on ARM

Firefox : in arrivo la funzione VPN : Nella crescita di Firefox, browser iconico di Mozilla, viene inserita l’integrazione con un servizio VPN per tutelare i propri utenti. ProtonVPN Stando ai dati diffusi sul web, Firefox è uno dei browser più attenti alla privacy dei propri utenti. In passato abbiamo visto gli impegni per tutelare i differenti fruitori da minacce alla privacy, citando in esempio l’estensione “Container” per limitare Facebook nella sua “raccolta di dati”. Questa ...