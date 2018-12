Figura | show di Charlène Guignard e Marco Fabbri | gli azzurri secondi dopo la rhythm

sportfair

: Ma se certi argomenti non si conoscono perchè non si hanno competenze specifiche non si può neanche parlare con cog… - DomenicoInfant2 : Ma se certi argomenti non si conoscono perchè non si hanno competenze specifiche non si può neanche parlare con cog… - exidbtsclub : o giusto si sono incazzate anche le exid facendo fare una figura di merda a BC durante il weekly idol aka uno degli show più guardati ???? - EXOwithSalmon : Perché praticamente stiamo facendo la figura di quelle che li devono per forza accentuare in tutti i modi possibili… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Nella prima metà di gara delle Finali di Grand Prix in Canada la coppia tricolore delle Fiamme Azzurre si regala una grandedance e si piazza alle spalle degli statunitensi Hubbell-Donohue Strepitosi anche nell’olimpo, nella sfida tra i più grandi., all’esordio in carriera nelle Finali di Grand Prix, a Vancouver mettono la propria firma su un’eccezionale prima metà di gara che li proietta al secondo posto dietro soltanto agli statunitensi Hubbell-Donohue. Sul ghiaccio canadese del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre la coppia delle Fiamme Azzurre sfiodera unadance da applausi etotalizza 78.30 punti (42.59 di valutazione tecnica e 35.71 per le components), distante appena 2.23 lunghezze dal tandem americano al comando. Gliallenati da Barbara Fusar Poli si lasciano invece alle spalle i russi ...