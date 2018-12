FESTIVAL DEL CINEMA DI PORRETTA XVII - I vincitori

Alberobello - i trulli si vestono di magia con il FESTIVAL delle Luci : ... mentre un fitto programma di concerti, esibizioni di presepi, incontri con Babbo Natale , all'interno del Trullo di Babbo Natale, e spettacoli di artisti di strada regalerà a grandi e piccini attimi ...

Noir in FESTIVAL : ecco tutti i vincitori dell'evento : ... evento che ha saputo portare nelle location di Como e Milano, il genere Noir in tutte le sue forme: dal cinema alla televisione, dalla letteratura alla cronaca. Durante la cerimonia di premiazione ...

La piazza pro Lgbt contro il FESTIVAL della famiglia : Gay Pride sì, Festival della famiglia no. Ebbene sì, per la sinistra, ormai, possono esistere solo le 'famiglie'. Ecco perché a Trento le associazioni femministe e pro Lgbt hanno organizzato un contro-...

Cala il sipario sul FESTIVAL DEL Cinema dei diritti umani di Napoli : ... dall'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e dall'associazione 46° Parallelo. Media Partner: i Diari di Cineclub. Correlati

Torna il Booktrailer FESTIVAL DEL Liceo Calini : Libri e tecnologia. Queste le parole d'ordine dei progetti portati avanti dal Liceo scientifico Calini di Brescia, realizzati con il laboratorio 'E se fosse una canzone' di Brescia Musei, e con l'...

Rotonda : pubblicato il bando del 4° 'FESTIVAL DEL Teatro Amatoriale' Acav : Non sono ammessi monologhi e spettacoli esclusivamente mimici. Sono escluse opere di durata inferiore a 60 minuti". Le domande di iscrizione dovranno essere spedite entro il prossimo 19 gennaio. ...

Sum41 a Firenze Rocks nel 2019 : biglietti in prevendita e programma aggiornato del FESTIVAL : I Sum41 a Firenze Rocks si esibiranno domenica 16 giugno. In chiusura della prossima edizione del festival dedicato al rock, arriva in Italia la band dei Sum41 per un unico ed atteso concerto. Firenze Rocks continua a svelare i nomi delle band e degli artisti solisti internazionali attesi a Firenze, al Parco delle Cascine, della Visarno Arena, il prossimo giugno. Oggi viene confermata la presenta dei Sum41, in concerto nella serata finale ...

Siria protagonista dell'ultimo giorno di FESTIVAL DEL Cinema dei Diritti Umani di Napoli : ... riprendendo i racconti dello scenario mediterraneo e di questo mondo globale che ha tradito la Dichiarazione Universale a 70 anni dalla sua nascita. Il Festival presenterà poi la giuria degli ...

On line il bando del FESTIVAL di Teatro scolastico di Bergamo del MatèTeatro : ... saranno inoltre previsti spettacoli a porte aperte per tutti. Filo conduttore del progetto il legame tra Teatro e scuola e la valorizzazione del territorio: « Il nostro obiettivo è quello di rendere ...

Partita la terza edizione del FESTIVAL per la Terra : Sono quattro gli elementi chiave: il cambiamento climatico sta già colpendo le persone, gli ecosistemi e i mezzi di sostentamento in tutto il mondo; limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi non ...

Video di Ed Sheeran al Global Citizen FESTIVAL : Mandela 100 - la scaletta da 6 brani e il duetto con Beyoncé in Perfect : Con la sua inseparabile chitarra Ed Sheeran al Global Citizen Festival: Mandela 100 ha regalato un set breve ma rappresentativo della sua carriera. Tra le grandi star del concerto intitolato "Mandela 100" in scena domenica 2 dicembre allo stadio FNB a Johannesburg, in Sud Africa, il cantautore inglese ha eseguito alcune delle sue canzoni di maggior successo, pescando brani dagli ultimi tre album in carriera, quelli che l'hanno consacrato ...

Global Citizen FESTIVAL 2018 : il concerto-evento per il centenario di Nelson Mandela : Global Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen Festival 2018: il concerto-eventoGlobal Citizen ...

Scaletta e video di Beyoncé e Jay-Z al Global Citizen FESTIVAL Mandela 100 - duetti con Ed Sheeran e Pharrell : Il loro On The Run Tour non è passato dal Sud Africa, ma Beyoncé e Jay-Z al Global Citizen Festival Mandela 100 hanno voluto portarne sul palco dello stadio FNB di Johannesburg una versione ridotta domenica 2 dicembre, per il loro attesissimo set. I coniugi Carter sono stati l'attrazione di punta della celebre kermesse a scopo benefico, promossa dal 2012 dal Global Poverty Project, un'organizzazione internazionale che lotta per l'abolizione ...

Giornata Emergency per il FESTIVAL DEL Cinema dei Diritti Umani di Napoli : applausi per Gino Strada : Sulla situazione politica in Italia, Strada definisce la sinistra 'sparita' e affonda: 'C'è una deriva qualunquista, fatta di poche idee, di egoismo, di prevaricazione, del disinteresse verso le ...