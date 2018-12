Festa del Carroccio | i militanti | ' La Lega non è solo Salvini ma è anche questo popolo'

Le foto della maniFestazione della Lega a Roma : In una piazza del Popolo piuttosto piena, Salvini ha assicurato che i sondaggi non faranno cadere il governo

"Così devono morire i pentiti - abbruciati". La minaccia della Camorra alla Festa di Castellammare : "Così devono morire i pentiti, abbruciati": è la scritta comparsa su uno striscione accanto a un falò - dove è stato bruciato anche un manichino -la scorsa notte in un rione di Castellammare di Stabia considerato roccaforte del clan D'Alessandro, decapitato di recente con l'arresto dei reggenti. A mezzanotte è stato dato fuoco alla catasta di legna, al fantoccio e allo striscione. Il macabro "spettacolo" ...

Parigi - tafferugli e cariche della polizia alla maniFestazione dei gilet gialli. Gas lacrimogeni sugli Champs-Elysee : In una Parigi blindata per le manifestazioni dei gilet gialli, tafferugli, con cariche della polizia e lancio di oggetti da parte di manifestanti, si registrano in zona Arco di Trionfo, dalla parte opposta rispetto agli Champs-Elysees. Tensioni e lancio di gas lacrimogeni poche ore prima nella rue Arsene Houssaye, adiacente agli Champs-Elysee L'articolo Parigi, tafferugli e cariche della polizia alla manifestazione dei gilet gialli. Gas ...

Festa Lega - Salvini : “Siamo prima forza politica del paese - non siamo noi i razzisti” : Festa Lega, il leader Salvini accolto dalla folla parla del partito cresciuto tantissimo in Italia, parla di Unione Europea e di tanto altro Canti di Natale e video contro la Fornero hanno accolto i leghisti che hanno riempito Piazza del Popolo a Roma, dove si sta svolgendo la kermesse del Carroccio. “L’Italia rialza la testa!”, la scritta di colore bianco che campeggia sul fondale blu del palco della iconica piazza romana ...

Festa della Lega : Salvini ricorda le vittime della discoteca di Corinaldo : Anche piazza del Popolo a Roma ricorda le vittime della tragedia della discoteca Corinaldo. La Festa della Lega si ferma per osservare il minuto di silenzio chiesto dal leader del Carroccio, Matteo ...

Sulla Festa della Lega a Roma pesa la tragedia di Corinaldo : Al via la festa della Lega a piazza del Popolo, musiche italiane e canzoni natalizie si susseguono, per dare il senso della festa e della moderazione. Ma pesa la tragedia di Corinaldo dove hanno perso la vita sei persone. E' lo stesso Salvini ad invitare a osservare un minuto di silenzio. Salvini è salito sul palco di piazza del Popolo a Roma per salutare i sostenitori riuniti per la seconda grande manifestazione nazionale ...

Il Capitano della Polizia. Matteo Salvini in piazza a Roma : "Ma dopo i morti di Corinaldo non può essere una Festa" : Matteo Salvini sale sul palco di piazza del Popolo, acclamato dalla folla. Il segretario federale della Lega indossa una felpa rossa della Polizia, si affaccia, ma il suo discorso chiuderà la manifestazione. Prima spazio ai ministri leghisti: prenderanno la parola sul palco Bongiorno, Bussetti, Centinaio, Fontana, Stefani e Giorgetti, prima del discorso finale del "Capitano", come lo acclama la folla."Non può essere una festa a ...

Lega - al via maniFestazione con un minuto di silenzio per i ragazzi della discoteca. Salvini 'Faremo tornare l Italia grande' : Una manifestazione che parte con un minuto di silenzio per la strage nelle discoteca vicino ad Ancona. Il carattere politico dell'adunata del Carroccio in piazza del Popolo - nel cuore di Roma - è in ...

Lega - in piazza del Popolo un minuto di silenzio per i morti di Ancona. Salvini acclamato : “Non può essere una Festa” : È cominciata con un minuto di silenzio alle 11 in ricordo dei sei ragazzi morti ad Ancona la manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma. “Non può essere una festa se nella notte sei persone, ragazzi, sono rimaste vittime di una tragedia”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini salendo sul palco della manifestazione a Roma. Il segretario federale che indossa una felpa rossa della Polizia, è stato comunque acclamato ...

ManiFestazione della Lega - folla in piazza del Popolo tra musica e tricolori : Dagli altoparlanti, musica natalizia, ma anche 'Un mondo migliore' di Vasco Rossi , alternata a interventi tv di Salvini, i cui passaggi sono stati applauditi dalla folla: da Gorizia a Cerveteri, dai ...

Sabato di paura a Parigi per il corteo dei gilet gialli - 278 fermi prima della maniFestazione : Si prospetta una giornata campale per Parigi con la nuova manifestazione di protesta dei gilet gialli, all'indomani di un incontro di una delegazione con il premier francese Edouard Philippe. Sono quasi 90 mila gli agenti schierati, 8 mila solo nel centro della Capitale. La polizia ha iniziato dalle prime ore della mattina i controlli a Parigi: sono 278 i fermi disposti prima del corteo. I controlli sono stati effettuati nelle stazioni ...

ManiFestazioni - a Roma quella della Lega : 7.24 I militanti della Lega provenienti da ogni regione stanno raggiungendo la Capitale con auto, bus e treni per sostenere il loro leader, Salvini. A Piazza del Popolo tutto è pronto per la festa: sul palco, la scritta "L'Italia rialza la testa". A Torino marcia dei No Tav a cui partecipano i 5 Stelle piemontesi, ma non i vertici del Movimento. Infine, a Melendugno(Lecce)è prevista una manifestazione contro il gasdotto Tap, dopo che ieri il ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le stelle della maniFestazione. Hosszu per tornare “cannibale” - Le Clos - Andrew - Sun Yang e Morozov i protagonisti più attesi : Mondiali di Hangzhou in tono minore? Le assenze di Dressel, Sjostrom, Ledecky, Horton, Efimova, Park, Chalmers, Peaty, Blume tanto per fare qualche nome sparso, tolgono sicuramente fascino alla rassegna iridata in vasca corta di Hangzhou ma il Nuoto mondiale offre talmente tanti spunti che, tanto per dirla alla Chiambretti, chiunque scenda in vasca sarà un successo. Mancano tanti big, è vero, ma le star ci sono eccome e il motivo per mettersi ...

