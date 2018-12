Fedez sotto choc per la strage al concerto di Sfera Ebbasta | «Questa moda dello spray al

Strage concerto Sfera Ebbasta - Fedez sotto choc : «Attenti alle discoteche - non frega niente della sicurezza» : «Non ho ancora capito perché è partita sta moda dello spray al peperoncino se per rubare o per divertirsi. Però non si può morire in un concerto. Mi ha scioccato...

Fedez - rabbia e lacrime per tragedia concerto Sfera : “Sono sotto choc” : Fedez, rabbia e lacrime per la tragedia avvenuta al concerto di Sfera Ebbasta. Il lungo commento del rapper sull’accaduto: “Sono sotto choc” Fedez, come tutti gli italiani, ha avuto un risveglio amaro nella mattinata odierna per la tragedia avvenuta a Corinaldo (Ancona), prima del concerto del trapper Sfera Ebbasta in una discoteca: sei persone sono […] L'articolo Fedez, rabbia e lacrime per tragedia concerto Sfera: ...

X Factor 2018 - le pagelle alla prima serata dei live : Fedez sottotono - Lodo Guenzi spaesato al posto di Asia Argento : X Factor è tornato con un’edizione (perlomeno al debutto) un po’ sottotono. Non c’è più Asia Argento, salutata a inizio trasmissione da Cattelan, ma Lodo Guenzi. Il “biondino” de Lo Stato Sociale si è mostrato un po’ spaesato al suo debutto come giurato. Non ha i tempi televisivi e cerca di compensare parlando, parlando e ancora parlando, diventando assai prolisso. Ogni occasione è buona per citare termini tecnici e nomi ...

Chiara Ferragni nuda sotto la doccia : ecco la sorpresa di Fedez [VIDEO] : Chiara Ferragni è nuda sotto la doccia mentre Fedez cambia la playlist impostata dalla moglie. La Ferragni non gradisce assolutamente la scelta del noto cantante. GUARDA IL VIDEO —> Chiara Ferragni nuda sotto la doccia SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articolo Chiara Ferragni nuda sotto la doccia: ecco la sorpresa di Fedez ...