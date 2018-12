Fedez | rabbia e lacrime per tragedia concerto Sfera | “Sono sotto choc”

A casa Ferragnez è già arrivato l’albero di Natale e Fedez si arrabbia : “Non potevamo aspettare dicembre ca**o?” : È il 16 novembre e casa Ferragnez è già arrivato l’albero di Natale: un grande abete (finto) spruzzato di bianco per ricreare l’effetto neve è comparso infatti nel salone dell’attico di Chiara Ferragni e Fedez. Ma il rapper non ha apprezzato l’anticipo con cui sono comparsi gli addobbi in casa: “Non è un po’ presto per l’albero di Natale?“, ha scritto infatti in una storia su Instagram rivolgendosi ...