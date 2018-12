Federcalcio peruviana nel caos | il Presidente finisce in carcere | è accusato di due

sportfair

(Di sabato 8 dicembre 2018) Edwin Oviedoin: ildeldell’omicidio di due sindacalisti, ma non solo… Edwin Oviedo,della, è stato arrestato con l’accusa di essere il mandante di due omicidi. Due sindacalisti della sua azienda infatti sarebbero stati ‘fatti fuori’ da dei killer assoldati proprio da Oviedo. Il dirigente delladel Perù sarebbe anche sospettato di essere a capo dell’organizzazione criminale “Los Wachiturros de Tuma’n”. Il Tribunale di Lima ha disposto, per tutti questi motivi, una detenzione preventiva di 18 mesi per il peruviano.L'articolonel, ilin: èdi due omicidi SPORTFAIR.