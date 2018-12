Fca | per la Jeep Grand Cherokee il nuovo impianto

Gruppo Fca - Usa - l'ex Amazon Mark Stewart è il nuovo direttore operativo : Il Gruppo FCA ha nominato Mark Stewart come nuovo chief operating officer per gli Stati Uniti. l'ex vice presidente di Amazon rivestirà così un ruolo chiave all'interno dell'azienda italoamericana, diventando il braccio destro dell'ad Mike Manley. Sono state ufficializzate anche altre nomine: Niel Golightly prenderà il posto di Mike Keegan nel settore comunicazione.Ritorno alle auto. Prima di arrivare ad Auburn Hills, Stewart si è occupato, ...

Fca pensa ad uno stabilimento a Detroit per la Jeep Grand Cherokee : Fiat Chrysler sotto i riflettori. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando sui media, la casa automobilistica avrebbe intenzione di aprire una nuova fabbrica a Detroit per la Jeep Grand Cherokee ...

Fca - Marc Stewart capo per Nord America : Il team nominato a inizio ottobre "sta lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo - spiega Manley - per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni.

Fca - Marc Stewart capo per Nord America : 20.28 Mark Stewart è il nuovo responsabile del Nord America di Fca, Niel Golightly guiderà la comunicazione mondiale. Le nomine sono state annunciate dall'Ad Mike Manley in una lettera a tutti i dipendenti del mondo. Il team nominato a inizio ottobre "sta lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo - spiega Manley - per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni.Queste nuove nomine aiuteranno ...

Fca rinnova cooperazione con Politecnico Torino : Fiat Chrysler Automobiles e il Politecnico di Torino hanno esteso fino al 2022 la collaborazione nata nel 1999 per offrire agli studenti una solida preparazione tecnicoscientifica generale, estesa a ...

Fca - cassa integrazione per un anno a Mirafiori e Grugliasco. “Per adeguare le linee alla 500 elettrica” : Un anno. Esattamente un anno: è quanto durerà la cassa integrazione straordinaria programmata da FCA a partire dal prossimo 31 dicembre. Il motivo? Dare seguito al piano industriale di rilancio che il costruttore ha annunciato per i suoi impianti italiani. Più nello specifico, la cassa integrazione riguarderà, a rotazione, tutti i 2.445 operai della fabbrica di Mirafiori e 800 lavoratori della fabbrica Maserati di Grugliasco: questi ultimi ...

Fca - cassa integrazione per allestire a Mirafiori le linee della 500 elettrica : Parte l’iter per la prima auto elettrica di Fiat Chrysler Automobiles. Il gruppo ha comunicato ai sindacati un anno di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione a Mirafiori, dal 31 dicembre 2018 al 29 dicembre del 2019, che servirà ad allestire le linee per la 500 elettrica. La vettura è uno dei fiori all’occhiello del nuovo piano di in...

La "scossa" della Fca : investimenti in Italia per 5 miliardi in 3 anni (e arriva la 500 elettrica) : "Piena occupazione negli stabilimenti Fca in Italia". Lo prevede il piano industriale del "dopo Marchionne" e lo confermano...

Fca - Manley al tavolo con i sindacati a Mirafiori. Con Gorlier presenta il piano per le fabbriche italiane : TORINO - L'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, è presente al tavolo con i sindacati, a Mirafiori. Con lui c'è il responsabile delle attività europee del...

Il piano Fca per il marchio Fiat : auto low cost prodotte all’estero e polo del lusso in Italia : Questa mattina alle 11, a Mirafiori, il ceo Fca Mike Manley e Pietro Gorlier, responsabile dell’area Emea per il Gruppo, incontrano i sindacati. Si parlerà degli investimenti sugli impianti Italiani, di nuovi modelli e motorizzazioni, di volumi per saturare la capacità produttiva del Gruppo in Italia...

La voce della Politica Fca : Ugl "Attesa per incontro su futuro stabilimenti e lavoratori" : "Siamo fiduciosi in merito al nuovo piano Fca 2018/2022 nell'attesa di entrare nei particolari che riguardano ogni stabilimento e di incontrare i massimi vertici di Fiat Chrysler Automobiles, domani a ...

