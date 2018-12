Far Cry New Dawn | scopriamo il gameplay con un nuovo video di gioco

eSports - Far Cry verso uno scenario apocalittico : il mondo mutato da una guerra nucleare? : Durante questo brevissimo filmato possiamo vedere un paesaggio campano che viene devastato dall’orrore di una guerra nucleare. Una voce fuoricampo narra la possibile storia che fa da background al titolo, e non è una bella favoletta. Dopo mesi di piogge e venti ululanti, era sbocciata la speranza di un cambiamento, di un nuovo inizio. Ma era un errore! Con una balestra modificata, l’unico personaggio presente nel trailer sembra essere un ...

Ubisoft annuncia Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 : Gameplay Trailer - Data di uscita e primi dettagli ufficiali : In occasione dei Game Awards 2018, Ubisoft ha ufficialmente annunciato Far Cry New Dawn, svelando non solo il Gameplay Trailer e la Data di uscita ma anche le piattaforme e primi dettagli che vogliamo condividere con voi. Far Cry New Dawn ai Game Awards 2018 Il gioco è previsto per il 15 Febbraio 2019 al costo di 44,99 euro per l’edizione standard o 54,99 euro per l’edizione Deluxe, la quale include dei pacchetti di ...

The Game Awards 2018 : arrivano tantissimi dettagli su Far Cry New Dawn : Far Cry New Dawn è stato ufficialmente annunciato. Si tratta di una "versione post-apocalittica" della serie e un sequel diretto di Far Cry 5, in cui interpreterete un nuovo personaggio. Sviluppato da Ubisoft Montreal, questo sequel standalone è ambientato 17 anni dopo gli eventi dell'ultimo titolo. Dopo dieci anni di inverno nucleare, tempeste e condizioni meteorologiche aggressive, una nuova Terra è emersa, con nuovi paesaggi, fiori rosa e un ...

The Game Awards 2018 : Journey to the Savage Planet è il nuovo gioco sci-fi del director di Far Cry 4 : Journey to the Savage Planet è il titolo d'esordio di Typhoon Studios, il nuovo studio di sviluppo - con sede a Montreal - fondato dai veterani dell'industria dei videogiochi: Alex Hutchinson, Yassine Riahi e Reid Schneider. Questo nuovo titolo - in partnership con 505 Games - è stato svelato ai The Game Awards, con un nuovo trailer.In uscita nel 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Journey to the Savage Planet è un gioco di avventura in prima ...

The Game Awards 2018 : il nuovo Far Cry si chiamerà New Dawn ed è ambientato dopo l'apocalisse : Oltre al trailer di Rage 2 e l'annuncio di Crash Team Racing Nitro-Fueled, un'altra delle sorprese annunciate di questi The Game Awards era un nuovo capitolo della serie Far Cry, ambientato con tutta probabilità in un mondo post-apocalittico.A conferma di questi sospetti, durante l'evento Ubisoft ha svelato al pubblico Far Cry New Dawn, nuova installazione della serie Far Cry che si è presa il palco degli Awards con un corposo trailer. Il gioco ...

Arriva un nuovo Far Cry post-apocalittico? Un primo curioso teaser trailer : Ubisoft stuzzica la fantasia dei fan con quello che sembra essere un nuovo capitolo post-apocalittico per la serie di Far Cry. Come riporta Eurogamer.net, la compagnia ha in programma una presentazione agli imminenti The Game Awards.Il nuovo gioco di Far Cry non ha ancora ricevuto un nome ma ha già ricevuto un teaser trailer sorprendentemente lungo prima del suo completo reveal.Mentre il filmato non conferma esattamente ciò che Ubisoft ha in ...

