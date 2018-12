Fabregas al Milan? Ecco le quote dei bookmakers

Fabregas al Milan - il giocatore chiede un super-ingaggio : ecco le cifre : Da giorni si parla di un forte interessamento del Milan per Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea che – probabilmente – cambierà squadra a gennaio. Leonardo e Maldini avrebbero individuato nel giocatore spagnolo il profilo giusto da inserire nel centrocampo di Gattuso. Fabregas, infatti, sarebbe il regista ideale per il gioco dell’allenatore calabrese. Tuttavia, dopo il prezzo fissato dal Chelsea per il cartellino del classe 1987, ...

Intoppo Fabregas - ma la moglie spinge per il Milan : Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport , il problema resta sempre lo stesso: ossia il muro di Roman Abramovic, il quale chiede addirittura 10 milioni di euro per la cessione immediata del ...

Cesc Fabregas al Milan? I bookmakers dicono sì : Cesc Fabregas è in rotta con il Chelsea a causa dello scarso utilizzo, il Milan sta alla finestra per accaparrarsi il centrocampista Il contratto con il Chelsea scadrà nel 2019, ma le ultime indiscrezioni parlano di un crescente interesse del Milan per Cesc Fabregas. La dirigenza rossonera ha preso contatto con il club inglese e l’entourage del giocatore, che dai tempi dell’Arsenal ha un buon legame con Ivan Gazidis, ex ...

Milan Fabregas : si può? Sarri dice no : Milan Fabregas: Sarri SI SBILANCIA- Negli ultimi giorni il nome di Francesc “Cesc” Fabregas è salito alla ribalta per quanto riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri, complici anche gli infortuni di Biglia e Bonaventura, sono alla ricerca di un altro centrocampista centrale, e la scelta pare essere caduta sul regista del Chelsea. In questa […] L'articolo Milan Fabregas: si può? Sarri dice no proviene da Serie A News ...

Milan-Fabregas : lo spagnolo vicino ai rossoneri. Gattuso sogna il colpo : MILAN FABREGAS – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan-Fabregas: lo spagnolo vicino ai rossoneri. Gattuso sogna il colpo ...

Milan-Chelsea : con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione. Gattuso sogna lo spagnolo : Fabregas MILAN – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan-Chelsea: con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione. Gattuso ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic a un passo per gennaio - Fabregas nel mirino. Paquetà già sicuro - rossoneri da Champions : Il Milan è davvero molto attivo in vista del Calciomercato invernale che quest’anno durerà appena 15 giorni: la finestra si aprirà il 3 gennaio e si chiuderà il 18 gennaio. Dunque bisogna fare in fretta per chiudere gli affari e questo è il momento giusto per tessere le varie trame e poi arrivare alle varie firme subito dopo le feste natalizie. I rossoneri sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, riservato alle ...

Milan - grandi progetti per gennaio : 2 colpi di Gazidis - Fabregas e Cahill gli obiettivi : Il Milan è in piena corsa per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e momentaneamente si trova al quarto posto, posizione che garantirebbe ai rossoneri l’accesso alla prossima Champions League. Proprio per questo motivo la proprietà rossonera ha acquisito le prestazioni di Ivan Gazidis, esperto dirigente ex Arsenal, il quale secondo ‘calciomercato.com’ ha ordinato un mercato da Champions per gennaio. Il Milan a Gazidis, grandi progetti per ...

Milan-Chelsea - doppio binario : Fabregas subito - Bakayoko in estate : Gira che ti rigira, il mercato del Milan ruota sempre attorno a Stamford Bridge, per l'immediato , gennaio, e per il futuro , l'estate, . Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ...

Calciomercato Milan - Ibra e Fabregas nel mirino : Gazidis fa sognare i tifosi (RUMORS) : Il Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo. La squadra rossonera, infatti, ha avuto un rendimento piuttosto altalenante in questo inizio di stagione, soprattutto in campionato. Nonostante l'acquisto di Gonzalo Higuain (che ha deciso di proseguire la sua carriera in rossonero dopo l'esperienza alla Juventus), la squadra ha manifestato alcuni problemi in fase offensiva. Per questo, oltre al colpo Paguetà (uno dei migliori talenti del ...

Gazzetta Milan - possibile il doppio colpo Ibrahimovic-Fabregas : Sullo sfondo resta Stefano Sensi del Sassuolo come potenziale piano B oppure, come sottolinea parallelamente il Corriere dello Sport , Denis Suarez rilanciato nelle ultime ore proprio dalla Spagna. ...

Fabregas-Milan : operazione fattibile - ma il Chelsea chiede troppo : Dopo l’operazione Bakayoko, passato dal Chelsea al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, potrebbe riaccendersi l’asse di mercato tra il club londinese e i rossoneri. Per la sessione invernale di calciomercato, infatti, Leonardo e Maldini stanno valutando la possibilità di acquistare un centrocampista e tra i nomi in lista figurerebbe anche quello di Cesc Fabregas. Calciomercato Milan, Fabregas possibile ...

Milan - Gattuso predica attenzione : “Se giochiamo come giovedi perdiamo - su Ronaldo e Fabregas…” : Due giorni dopo la vittoria sul Dudelange, per il Milan è già tempo di pensare al campionato e alla sfida contro il Parma. Oggi Gattuso ha parlato nella conferenza della vigilia, partendo proprio dalla prestazione di giovedì scorso: “Ho cambiato parecchi giocatori. L’ho fatto per dare minutaggio ai giocatori. Era un rischio calcolato e dovevamo affrontarlo per forza. Domani invece serve una prestazione diversa, perché se ci ...

Calciomercato Milan - la verità di Gattuso : “CR7 è stato vicino e su Fabregas…” : Calciomercato Milan – Gennaro Gattuso ha parlato dell’ipotesi di approdo di Cristiano Ronaldo al Milan nella passata stagione, ipotesi ad un passo dalla realizzazione Calciomercato Milan – “Ronaldo al Milan? Se Mirabelli lo ha detto sicuramente lo sapevo anch’io, c’è stata la possibilità, è tutto vero. Ma dopo ci sono in mezzo tante cose, confermo tutto quello che ha detto“. Torna così sui contatti ...