F1 | Sebastian Vettel coi baffi al Gran Galà | “La mia motivazione è vincere con la

Formula 1 - la priorità di Sebastian Vettel : 'Vincere il titolo nel 2019 con la Ferrari' : Dai baffi di Vettel al sorriso smagliante del campione del mondo 2018 Lewis Hamilton , fiero al fianco della sua Mercedes...

F1 - Bernie Ecclestone difende Sebastian Vettel : “Non è stato sostenuto a sufficienza dalla Ferrari” : La stagione del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata ormai in archivio. La Mercedes e Lewis Hamilton hanno conquistato i due titoli dei costruttori e dei piloti, facendo valere la loro superiorità. Per la Ferrari, dunque, un’altra delusione. Cavallino Rampante non immune da errori al pari del suo leader designato in pista Sebastian Vettel, finito nel corso dell’annata al centro dell’attenzione per alcune ...

F1 - Ross Brawn sull’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari : “Darà la giusta spinta al team e a Sebastian Vettel” : Se ne fa un gran parlare. Le prestazioni di Charles Leclerc con la Ferrari nell’ultimo test di Abu Dhabi, utile per permettere alle scuderie di Formula Uno di provare le nuove gomme Pirelli 2019, ha colpito l’attenzione di tutti. L’aver siglato il miglior crono della due giorni ha alimentato il “partito pro-Charles” che prefigura sotto l’insegna del Cavallino Rampante scenari trionfali. In buona sostanza ...

F1 - Sebastian Vettel fa mea culpa : “Quest’anno ho commesso troppi errori!” : Il Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio e la Ferrari ha dovuto arrendersi ancora una volta alla forza della Mercedes e di Lewis Hamilton. Il quinto titolo iridato del team di Brackley e del britannico dimostrano che il Cavallino Rampante ha ancora molto da fare e il tedesco Sebastian Vettel, leader designato per riportare l’iride sotto l’insegna di Maranello, si prende le proprie responsabilità facendo un bilancio della ...

F1 - il talento di Charles Leclerc. Un predestinato che non si accontenterà di fare da scudiero a Sebastian Vettel… : il passaggio di consegne è avvenuto. Era nell’aria, probabilmente inevitabile, ma ora è tutto vero: Charles Leclerc è un pilota della Ferrari. Il giovane monegasco, che da poco ha spento le 21 candeline, è pronto per iniziare la sua avventura nella scuderia di Maranello. Dopo un anno di apprendistato in Alfa Romeo Sauber, nel quale ha fatto vedere (spesso) grandi cose, il nuovo arrivato sulla Rossa ha la consapevolezza che, da ora in ...

Sebastian Vettel - Test Abu Dhabi F1 : “Le gomme? Non ho sentito grandi cambiamenti. Bene la hypersoft” : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nel primo giorno di Test Pirelli 2018 ad Abu Dhabi. Il pilota della Ferrari ha avuto qualche contrattempo nel corso della giornata ed è rimasto a lungo ai box ma il cronometro lo ha premiato e soprattutto può ritenersi soddisfatto per le informazioni raccolte in merito agli pneumatici che verranno utilizzati il prossimo anno. Il programma di lavoro è stato compresso in appena 69 giri ma il quattro ...

Formula 1 - Sebastian Vettel più veloce di tutti nelle prime prove sulla nuova macchina : A poche ore dall'ultimo Gran Premio della stagione, la Formula 1 è tornata in pista sul circuito di Abu Dhabi per la prima giornata di test Pirelli in vista del 2019. Dopo il testacoda senza ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : il giusto tributo di Lewis Hamilton e di Sebastian Vettel a Fernando Alonso : Il Mondiale 2018 di Formula Uno ci ha salutato. Nel GP di Abu Dhabi l’undicesimo trionfo di Lewis Hamilton (Mercedes) ha suggellato la grande stagione del britannico, cinque volte campione del mondo e ancora una volta estremamente lucido nel corso di tutta la gara. Pole e successo per il 33enne nativo di Stevenage e applausi per la sua gestione da pilota di classe e di esperienza. Si sapeva che la W09 Hybrid su questo tracciato godeva di ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Sebastian Vettel : “Chiudo una stagione complicata - ma ho dato tutto” - Kimi Raikkonen : “Grazie a tutti per questi anni meravigliosi” : Si è chiuso ufficialmente il Mondiale 2018 di Formula Uno, con un GP di Abu Dhabi dai due volti in casa Ferrari. Da un lato Sebastian Vettel termina la gara nella piazza d’onore, a pochi secondi da un impeccabile Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen, all’ultima uscita con la scuderia di Maranello, vede ammutolirsi la sua vettura dopo pochi chilometri e chiude anzitempo la sua domenica. Per Sebastian Vettel, le canoniche interviste ...

Sebastian Vettel - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Peccato per la mancata prima finale. Domani lotteremo con le ultrasoft” : Sebastian Vettel scatterà dalla terza posizione nel GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1 che si correrà Domani sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Ferrari ha provato a insidiare il dominio di Lewis Hamilton e delle Mercedes, si è avvicinato ma non è bastato per conquistare la pole position o quantomeno la prima fila. Il tedesco però scatterà con gomme ultrasoft a differenza degli altri big che partiranno con le hypersoft e ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton vola con le Hypersoft e precede Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Verstappen 4° a mezzo secondo : Ultima sessione di prove libere della stagione che va appannaggio del cinque volte campione iridato Lewis Hamilton (Mercedes), che si candida al ruolo di favorito assoluto in vista delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il turno si è disputato in condizioni atmosferiche ideali, con una temperatura abbastanza alta che ha messo però in crisi gli pneumatici morbidi di diversi team di seconda fascia. Nel primo run Ferrari e Mercedes ...

F1 - Fernando Alonso ne ha per tutti : lo spagnolo non risparmia nemmeno Sebastian Vettel : Il pilota spagnolo ha parlato delle proprie scelte, regalando alcune velenose frecciatina ai suoi colleghi, compreso Vettel Ultima gara della sua carriera in Formula 1, ma Fernando Alonso non ha nessuna voglia di tirare i remi in barca. Il pilota spagnolo ha parlato delle sue scelte nel corso del week-end di Abu Dhabi, senza lesinare alcune frecciatine ai suoi colleghi: “se mi guardo indietro, forse cambierei alcune delle mie ...