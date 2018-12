F1 – Hamilton al gala di premiazione Fia | Lewis spiazza per look e dichiarazioni | “i 7

sportfair

(Di sabato 8 dicembre 2018)aldidella Fia, le parole del campione del mondo in carica presentatosi alla cerimonia in pantaloni verdi e giubbino nero Aldidella Fia c’erano proprio tutti ieri sera. A San Pietroburgo però la star assoluta è stata, presentatosi in pantaloni verde prato e giubbino nero alla cerimonia die conclusione della stagione 2018. Il cinque volte campione del mondo, unico a non indossare lo smoking durante la serata, ha detto davanti alla platea dopo essere salito sul palco: “voglio fare un omaggio agli eroi che nessuno celebra, quelli che lavorano dietro le quinte: senza un grande team non avrei potuto conquistare il titolo. È un privilegio essere qui. I sette Mondiali di Schumacher? Non è mai stato il mio obiettivo. Quando sono arrivato in F1 volevo solo eguagliare Ayrton Senna, il mio idolo, ...