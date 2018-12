F1 - Gran Galà FIA | Vettel e Raikkonen premiati per i piazzamenti mondiali conquistati

F1 - Sebastian Vettel coi baffi al Gran Galà : “La mia motivazione è vincere con la Ferrari - ci riproveremo” : Ieri si è svolto il Gran Galà della FIA a San Pietroburgo (Russia) e sono stati assegnati ufficialmente i vari titoli mondiali dell’automobilismo tra cui quello della Formula Uno finito nelle mani di Lewis Hamilton. Era però presente anche Sebastian Vettel con un nuovo look, i baffi sul volto del tedesco non sono passati inosservati e poi il pilota della Ferrari ha avuto modo di rilasciare delle dichiarazioni (da gazzetta.it): “In ...

Claudia Galanti - figlia Indila : chiarimento della morte a Rivelo e Grande rimpianto : Claudia Galanti a Rivelo: la confessione sulla morte di Indila Claudia Galanti ha parlato di sua figlia Indila Carolina a Rivelo. Ha voluto fare maggiore chiarezza sulla sua morte e sul rapporto che aveva con Arnaud Mimran, suo ex marito e padre della bambina. L’attrice paraguaiana ha fatto anche un’importante confessione: se potesse tornare indietro […] L'articolo Claudia Galanti, figlia Indila: chiarimento della morte a ...

Grand Prix Ginnastica 2018 : tutti i partecipanti allo show di Padova. Il meglio dell’Italia per regalare emozioni : Sabato 8 dicembre (ore 15.30) si disputerà il Grand Prix 2018 della Ginnastica, la Grande festa di fine stagione in cui il meglio del nostro movimento si esibirà per regalare spettacolo al pubblico della Kioene Arena di Padova. L’edizione di quest’anno si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente, tantissime esibizioni una in fila all’altra senza l’assillo della gara e del punteggio, esclusivamente per regalare ...

Gran Galà del Calcio AIC 2018 - Juventus e Icardi i più premiati dell’edizione : Sono stati consegnati questo lunedì i premi per il Gran Galà del Calcio AIC 2018, giunti alla loro ottava edizione. I premi sono validi per la stagione 2017-18: ogni edizione del Gran Galà è abbinata alla stagione precedente a quella in corso nel periodo in cui la distribuzione dei premi si tiene. Partiamo con la “squadra dell’anno”: in porta c’è il brasiliano Alisson, attualmente al Liverpool ma nel 2017-18 a difendere i pali di una Roma che ...

Generali - intesa fra i Grandi soci per il terzo mandato a Galateri : Peraltro, un limite di questo tipo potrebbe trovare particolare favore anche nel mondo dei grandi investitori istituzionali poiché è particolarmente apprezzato sulle piazze anglosassoni. Non tutti i ...

Galateo di Natale : 8 regole semplici ma efficaci per non sbagliare un colpo e superare le feste in Grande stile : A Natale siamo tutti più buoni, ma chissà perché una volta scoperto che Babbo Natale non esiste la festa più attesa dell’anno prende tutta un’altra piega e più che aspettare con ansia la notte della Vigilia, in molti si ritrovano ad aspettare l’Epifania – che tutte le feste porta via. Convivenze forzate, regali non sempre azzeccati, pranzi interminabili, conversazioni imbarazzanti, parenti serpenti: serve una dose extra di diplomazia per ...

Gran Galà del calcio 2018 : scelta la top-11 della stagione. Mauro Icardi miglior giocatore : Si è tenuto ieri sera a Milano l’atteso Gran Galà del calcio 2018, giunto alla sua ottava edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, ha riscosso come da pronostico un Grande successo in termini di affluenza e condivisione delle emozioni. Un lungo serpentone di star, non solo del calcio, per una divertente serata che abbiamo vissuto fino in fondo in compagnia dei protagonisti. Le categorie premiate, svelate dalla ...

Gran Galà del calcio - ecco la top 11 e tutti i premi individuali : Icardi miglior giocatore : Gran galà del calcio – A Milano, ieri sera, è andato in scena l’ottava edizione del Gran galà del calcio. Come di consuetudine, sono stati assegnati i premi ai migliori dello scorso campionato. leggi anche —-> il calciomercato delle big Protagonista assoluto della serata Mauro Icardi: l’attaccante dell’Inter ha ottenuto i riconoscimenti sia per il gol […] L'articolo Gran galà del calcio, ecco la top 11 e ...

Gran Galà del Calcio 2018 - ecco chi ha vinto nella serata AIC : Momento toccante al #GranGalàDelCalcio : il mondo del pallone si unisce nel ricordo di Davide #Astori . Applausi e commozione per il compianto capitano della #Fiorentina ! ' @acffiorentina #GGDC #...

Gran Galà del calcio AIC - Icardi si gode il premio di miglior giocatore : “spero di vincere qualcosa di importante” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo la consegna del miglior giocatore della passata stagione, sottolineando la sua voglia di trofei E’ stato nominato come miglior giocatore della passata stagione, Mauro Icardi però vuole sempre di più. Non gli bastano i riconoscimenti personali, l’attaccante argentino vuole un trofeo con la maglia dell’Inter, è questo l’obiettivo che proverà a raggiungere negli anni ...

Gran Galà del Calcio – Totti sdrammatizza : “Var? Potrebbero radiarmi” : Francesco Totti adesso sdrammatizza: il dirigente giallorosso scherza sul Var dopo lo sfogo di pochi giorni fa Francesco Totti è stato tra i protagonisti del Gran Galà del Calcio AIC: l’ex calciatore romano ha ricevuto, insieme ad Andrea Pirlo, il premio carriera, ma è per le sue battutine che ha particolarmente attirato l’attenzione. Dopo il duro sfogo post Roma-Inter, il dirigente giallorosso non si è voluto nuovamente ...

Gran Galà AIC : trionfa la Juve - ma Icardi è MVP : Quelli che contano ci sono tutti, dal ministro con delega allo sport Giancarlo Giorgetti al nuovo presidente federale Gabriele Gravina. È una sfilza di ospiti, dai ct dell'Under 21 Di Biagio a quella ...