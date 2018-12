Esplosione nel cuore di Napoli | bomba carta e colpi di pistola davanti al garage

Esplosione nel distributore per una probabile perdita di Gpl : Una perdita di gpl, da cui scaturito un incendio che ha coinvolto impianti e cisterna che poi terminato nell' Esplosione che sconvolto il distributore in provincia di Rieti. "Al momento e' ancora molto ...

Il vigile del fuoco morto nell' Esplosione del distributore a Rieti era diretto a Roma - si era fermato per aiutare : Il vigile del fuoco morto nell'esplosione al distributore nel reatino non era nella squadra di soccorsi giunta sul posto. Stefano Colasanti, questo il nome della vittima, era in servizio ma diretto a Roma e si è fermato quando ha visto l'incendio e per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione ed è morto .Sono 17, secondo fonti del 118, le persone ferite e 2 quelle ...

Ci sono diversi morti e feriti nell'Esplosione di un distributore sulla via Salaria : Una cisterna è esplosa sulla via Salaria, in provincia di Rieti, al chilometro 39 in direzione Roma, all'altezza di Borgo Quinzio. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 14.30 è saltata in aria una autocisterna piena di gpl all'interno di un distributore Ip. Al momento sono due i morti confermati: u