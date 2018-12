Empoli | Caputo | ' Io e Ronaldo compagni alla Playstation! Il gol alla Juve'

Spal-Empoli 2-2 : doppio Kurtic - ai toscani non bastano Caputo e Krunic : FERRARA - Gol e spettacolo al Paolo Mazza di Ferrara: Spal-Empoli finisce 2-2, un pareggio giusto tra due squadre in lotta per la salvezza che tuttavia hanno giocato un calcio spettacolare. Mattatore ...

Serie A - Spal-Empoli 2-2 : doppietta di Kurtic e acuti di Caputo e Krunic : FERRARA - Emozioni e gol al ' Mazza ' di Ferrara dove finisce 2-2 la sfida salvezza tra la Spal di Leonardo Semplici , che torna così a muovere la classifica dopo la sconfitta in casa della Juventus , ...

Spal-Empoli 1-2 LIVE : risultato in diretta. Gol lampo di Kurtic - pareggia Caputo e la ribalta Krunic. Espulso Cionek : Spal-Empoli 1-2 LIVE 5' Kurtic, S,, 24' Caputo, E,, 43' Krunic, E, Spal, 3-5-2,: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All: Semplici ...

Diretta Spal Empoli/ Risultato live 1-1 - info streaming : Caputo firma il pari! - IlSussidiario.net : Diretta Spal Empoli streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della sfida salvezza per la 14giornata di Serie A.

Serie A Empoli - i gol di Caputo per la salvezza : Empoli - Mancava dalla Serie A da quasi otto anni, e ci è tornato a 31 anni a suon di gol, 26 reti, capocannoniere della Serie B, con l' Empoli . Dopo 12 giornate sempre da titolare ha già fatto sei ...

Empoli - Caputo : “Conte è stato fondamentale per la mia carriera” : Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Calcio 2000. Il bomber dei toscani ci ha tenuto a ringraziare Antonio Conte, suo ex allenatore. Caputo ha elogiato l’ex tecnico di Chelsea e Juventus, definendolo fondamentale per la sua carriera: “Conte è stato importante. L’ho avuto prima a Bari e poi a Siena: è un allenatore […] L'articolo Empoli, Caputo: “Conte è stato fondamentale per la ...

Napoli-Empoli 5-1 : gol di Insigne - Mertens - tripletta - - Milik e Caputo : Straripante e spettacolare: il Napoli ne rifila cinque all'Empoli e si stacca da solo al secondo posto in attesa del risultato dell'Inter. La notte è tutta di Dries Mertens che non risparmia nulla all'...

Empoli-Juventus 1-2 : Caputo spaventa - Ronaldo rimedia Torino-Fiorentina : Live 1-1 Classifica | Calendario : In Toscana i bianconeri appaiono spenti e nei primi 45’ prima capitolano sotto i colpi dell’attaccante pugliese, poi rischiano il ko. Nella ripresa palo di Pjanic, poi ci pensa Cr7

Empoli-Juventus diretta live 1-0 : gol Caputo! [VIDEO] : Empoli-Juventus diretta live – Dopo il successo dell’Atalanta davanti al pubblico amico contro il Parma continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, in campo Empoli e Juventus in un match scoppiettante. I bianconeri sono alla ricerca del riscatto nel campionato di Serie A, nell’ultimo match infatti è arrivato solo un pareggio davanti al pubblico amico contro il Genoa, la squadra di Andreazzoli ...

Empoli-Juventus - Ciccio Caputo in gol : bianconeri sotto 1-0 [VIDEO] : Empoli-Juventus, Ciccio Caputo in gol: il video della rete dell’attaccante che ha superato Szczesny con un preciso mancino Empoli-Juventus, Ciccio Caputo ha portato in vantaggio la squadra empolese. Il bomber di Andreazzoli ha battuto Szczesny con un sinistro preciso, siglando il suo quarto gol in campionato. Una Juve troppo sottotono sta rischiando davvero grosso contro quest’ottima Empoli che dunque si trova avanti per 1-0 ...

Diretta/ Empoli Juventus (risultato live 1-0) info streaming video e tv : azione capolavoro - segna Caputo! : Diretta Empoli Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Castellani, valida per la decima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Empoli-Roma - il labiale di Totti prima del rigore di Caputo : 'Tanto glielo para...' : Di rigori ne ha calciati, segnandone, tanti, e sbagliandone, pochi, anche lui. Per Francesco Totti, dunque, un tiro dal dischetto non sarà mai qualcosa di normale. Anche adesso che non deve più ...

Empoli-Roma 0-2 : in gol Nzonzi e Dzeko. Caputo sbaglia un rigore : Soffre da matti, soprattutto nella ripresa, ma alla fine la Roma porta a casa un'altra preziosa vittoria, la quarta consecutiva tra campionato e Champions, che gli permette di andare alla sosta con il ...

Caputo sbaglia - Dzeko non perdona : la Roma batte l’Empoli e torna a sentire profumo d’Europa : Dzeko non perdona, clamoroso errore di Caputo: splendida vittoria della Roma ad Empoli, applausi per il team di Di Francesco Una Roma super! Reduce da tre vittorie consecutive, compresa quella in Champions League contro il Viktoria Plzen, i giallorossi hanno conquistato questa sera, nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, un altro prezioso successo. Compatta e concentrata, la Roma ha battuto l’Empoli grazie alle ...