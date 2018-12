' Effetto gregge' | quando il panico uccide

Morbillo a Bari : perché i vaccini non hanno già fatto scattare l' Effetto gregge : Dopo il caso di contagio di Morbillo a Bari , i dati sui vaccini in Puglia nel 2017 evidenziano che il trend è in crescita ma lontano dalla soglia del 95%

Morbillo a Bari : perché i vaccini non hanno già fatto scattare l’Effetto gregge : L’ospedale di Bari – Foto LaPresse Il contagio sarebbe partito da una bambina di dieci anni non vaccinata dai genitori. Ma sugli otto casi di Morbillo accertati all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari avrebbe inciso anche un’applicazione non immediata dei protocolli di contenimento previsti dalle norme. E peraltro sono ancora in corso verifiche per capire se davvero tutti i contagi siano legati al primo caso di ...