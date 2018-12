EFC 76 – Chiara Penco ci mette il cuore | ma non basta | Karolina Wojcik è la nuova

sportfair

: RT @alexdandi: Sabato per me un doppio appuntamento ai microfoni di @DAZN_IT. Dalle 19,30 in diretta con EFC e la difesa del titolo della n… - PiazzettaSport : RT @alexdandi: Sabato per me un doppio appuntamento ai microfoni di @DAZN_IT. Dalle 19,30 in diretta con EFC e la difesa del titolo della n… - 4onceit : MMA, come vedere in diretta il match di Chiara Penco a EFC 76 - porusio : RT @DAZN_IT: Chiara Penco è pronta a difendere il titolo mondiale #EFC! ?? LIVE e in esclusiva su #DAZN dalle 19.30 ?? #DAZNFightClub #MMA ht… -

(Di sabato 8 dicembre 2018)sconfitta nel main event di EFC 76: match combattuto fino al 5° round, i giudici danno la vittoria alla polaccaper split decision Tensione alle stelle presso il Times Square di Pretoria per EFC 76, l’evento della promotion sudafricana di MMA che raccoglie sempre un grande cornice di pubblico. La grande protagonista della card dello show parla italiano:, la campionessa dei pesi paglia, impegnata nel main event della serata contro“Polish Assassin”, con in palio il titolo. Avversaria differente da quella in programma per, visto il ritiro per problemi di salute della Vlismas: ironia della sorte (ma anche normale corso degli eventi, selezionata in quanto perdente, ndr), ha preso il suo posto proprio l’ultima fighter sconfitta dalla Vlismas per split decision.Confermate le previsioni della vigilia, ...