Ecotassa - La Camera approva la stangata per le nuove auto

quattroruote

: La #manovradelpopolo, con l’ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze dell’ambiente, del clima e della nos… - M5S_Camera : La #manovradelpopolo, con l’ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze dell’ambiente, del clima e della nos… - quattroruote : #Ecotassa, la #Camera ha approvato la stangata per le nuove #auto con emissioni sopra i 110 g/km di CO2: ora la par… - gabiravanelli : RT @PatriziaRametta: IL GOVERNO VOTA COMPATTO E LA MANOVRA PASSA ALLA CAMERA. UN PRIMO SUCCESSO ANCHE SE ALCUNE MISURE SARANNO RIVISTE AL S… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Con il voto di fiducia, lahato, in prima lettura, il disegno di legge bilancio, che contiene la famigeratasullecon emissioni di CO2 superiori a 110 g/km. I sì sono stati 312 e i no 146, mentre si è registrato un solo astenuto. Il testo passa ora allesame del Senato, dove la norma, a sentire i massimi esponenti della maggioranza, sarà quantomeno riesaminata dopo le polemiche dei giorni scorsi e la levata di scudi unanime di consumatori, concessionarie, Casemobilistiche, sindacati, associazioni di imprenditori.La parola al Senato. Difficile, però, prevedere che cosa accadrà, visto che dietro le quinte, ma anche nelle dichiarazioni pubbliche, le direzioni delle due anime della maggioranza e del governo restano divergenti. Da una parte la Lega Nord, ferma sul "non passerà" (ma perché tre giorni fa lemendamento che la contiene è stato ...