Ecco i nomi della vittime della strage al concerto di Sfera Ebbasta 

Corinaldo - Di Maio 'Il governo farà chiarezza. Ecco i nomi dei ragazzi morti'. Conte 'Responsabilità sia chiara e celere' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono previste ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il primo a intervenire, ...

Corinaldo - Di Maio 'Il governo farà chiarezza. Ecco i nomi dei ragazzi morti'. Martina 'Senza fiato' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono previste ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il primo a intervenire, ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i nomi nuovi attesi dall’Italia. Cusinato - CEccon - Burdisso - Miressi giovani rampanti alla prova della vasca corta : Il nuovo che avanza nell’ItalNuoto è un gruppo di giovani dal valore già comprovato che non vogliono fermarsi, anche se molti di loro sono poco avvezzi alla vasca corta, protagonista da martedì all’appuntamento iridato cinese, e hanno, come è giusto che sia, ampi margini di miglioramento. Il più atteso è senza dubbio Thomas Ceccon, che ha dimostrato tutto il suo valore prima agli Europei di Glasgow, centrando un paio di finali e risultati ...

Golden Globe 2019 : da «A Star Is Born» a «Roma» - Ecco le nomination : A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo L’annuncio avviene in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dei Golden Globe. I giornalisti ascoltano le nomination con grande compostezza, tradendo un gridolino qua e là al nome di Lady Gaga, che potrebbe essere ...

Golden Globe 2019 - Ecco tutte le nomination : Con l’assegnazione dei Golden Globe si apre ufficialmente la cosiddetta Awards season, ovvero quel periodo fitto di eventi e premiazioni, molto importante per l’industria cinematografica e televisiva di Hollywood, che culmina poi solitamente a marzo l’assegnazione degli Oscar. Ma i Golden Globe, appunto, sono i primi premi che vengono convenzionalmente assegnati. Si tratta dei riconoscimenti stabiliti dalla Hollywood Foreign ...

Ecco sette idee regalo - anche economiche - per un Natale tecnologico : Crisi di idee per i regali tecnologici di Natale? Ecco sette idee con prezzi per tutte le tasche, che potete avere a casa vostra in tempo per le feste. L'articolo Ecco sette idee regalo, anche economiche, per un Natale tecnologico proviene da TuttoAndroid.

[Il retroscena] Il ministro dell'Economia Tria pensa alle dimissioni : Ecco quando potrebbero arrivare : Tutto perfettamente in linea con il volere di Mattarella che bloccò la nomina all'Economia di Paolo Savona per avere un ferreo guardiano dei conti. La fermezza quando il confronto sul varo della ...

Paratici-Marotta - Juventus-Inter è una partitissima anche sul mercato : Ecco tutti i nomi : Alessio Cragno, Cagliari, 13 milioni, Alla scoperta di De Ligt Sfida sugli assi in scadenza Machester United 1 di 11 Successiva Tutte le notizie di Juventus Per approfondire

Astronomia : Ecco come si sono formate le fasce di radiazione di Saturno : Attorno a Saturno e ad altri pianeti, compresa la Terra, le particelle cariche sono intrappolate nel campo magnetico e creano delle regioni attorno ai pianeti a forma di ‘ciambella’, note come fasce di radiazione. Quelle attorno alla Terra, ad esempio, sono conosciute come fasce di Van Allen, dove gli elettroni viaggiano ad una velocità prossima a quella della luce. Un team internazionale di scienziati della British Antarctic Survey, ...

Federal Reserve : Powell ottimista su economia Usa - Ecco tutti i segnali di forza : Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, rimane ottimista sui fondamentali dell'economia americana. E' quanto risulta da un suo discorso, pubblicato sul sito della Fed, che porta la data del 3 dicembre.

Nominations Calciobidone 2018 - Ecco la lista dei Candidati al titolo : Il portale Calciobidoni.it, Blog dedicato esclusivamente ai flop e alle meteore del calcio italiano – che nel 2017 è si è piazzato al secondo posto nel titolo «Blog dell’Anno», dopo averlo vinto nel 2016 – ha reso noto i nominativi dei Candidati all’Edizione 2018 del «Calciobidone», il sondaggio più inviso ai calciatori, inverso e contrario al Pallone d’Oro. Giunto alla 10^ Edizione, il “premio” è realizzato con la collaborazione di ...

Astronomia : stelle cadenti e Solstizio d’Inverno - Ecco cosa ci riserva il mese di Dicembre 2018 : Dicembre è il dodicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole il 18 passa dalla costellazione dell’Ofiuco a quella del Sagittario. Si ricordi che il 21, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) inizia ufficialmente l’inverno astronomico con il Solstizio ...

Ecco la - de - crescita economica del governo gialloverde : Decimali, direbbe il governo del cambiamento, che però hanno un impatto per l'economia del paese molto più che simbolico. Il dato è stato fornito dall'Istat, che ha aggiornato la precedente stima del ...

Ecco la (de)crescita economica del governo gialloverde : Doveva essere un trimestre a crescita zero, dato di per sé poco allettante, e invece per la prima volta dopo quattordici trimestri positivi, il pil dell'Italia si accompagna con il segno meno e rispetto al periodo precedente diminuisce dello 0,1 per cento. Decimali, direbbe il governo del cambiament