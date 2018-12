EA Irlanda licenzia un dipendente per aver fatto dei commenti sul suo pene

eurogamer

(Di sabato 8 dicembre 2018) Negli uffici irlandesi di EA fare riferimenti al proprio organo sessuale davanti ad un collega del sesso opposto viene severamente punito.Come apprendiamo da Gamesindustry infatti sembrerebbe proprio che Philippe Grenet, Director of Global Delivery Service presso gli studi di EA Ireland, sia statoto dopo essere accusato didetto "Non avrebbe tirato fuori il c***zo e non lo avrebbe messo sul tavolo, per vedere chi lo ha più grande".La frase sarebbe stata estrapolata da una conversazione con Tracy Simmons, la quale lavora negli studi di EA Texas, per la precisione nella città di Austin. Udite le parole, Simmons ha esposto una denuncia, la quale ha poi portato almento del collega degli studi irlandesi.Read more…