ilnapolista

: È iniziata Bournemouth-Liverpool, turn over minimo per Klopp - SSCNapoliNews : È iniziata Bournemouth-Liverpool, turn over minimo per Klopp -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Anticipo di Premier Napoli-Frosinone alle 15, ma anchealle 13.30. Inizia in questi secondi l’ultimo impegno dei Reds prima del match di martedì contro la squadra di Ancelotti. In vista dell’impegno di Champions, il manager tedesco opera un. Mané era già stato annunciato fuori dalla formazione titolare, al suo posto nel tridente c’è Shaqiri. Per il senegalese, qualche piccolo problema fisico, da valutare le sue condizioni per la partita di martedì (ma dovrebbe esserci). Rispetto alla formazione-tipo,inserisce Matip e Fabinho al posto di Alexander-Arnold ed Henderson. Gli altri sono tutti confermati, come si evince dall’immagine appena sopra. Ilha due punti di ritardo dal Manchester City capolista, impegnato in casa del Chelsea di Sarri. Evidentemente tiene in maniera particolare anche alla corsa in ...