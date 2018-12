Dopo lo stop di 5 mesi | ponte pronto a giugno

Chanel Métiers d’Art - la prima sfilata Dopo lo stop a pellicce e pelli esotiche : I capi in texture coccodrillo e serpente della collezione Chanel Métiers d'Art 2019/20I capi in texture coccodrillo e serpente della collezione Chanel Métiers d'Art 2019/20I capi in texture coccodrillo e serpente della collezione Chanel Métiers d'Art 2019/20I capi in texture coccodrillo e serpente della collezione Chanel Métiers d'Art 2019/20I capi in texture coccodrillo e serpente della collezione Chanel Métiers d'Art 2019/20I capi in texture ...

Nuova tassa sulle auto inquinanti - lo stop del governo Dopo le polemiche : “Cambieremo la norma al Senato” : dopo le polemiche per la Nuova tassa sulle auto inquinanti, inserita con un emendamento alla manovra in commissione Bilancio alla Camera, il governo cambia idea e annuncia che sarà tolta nel passaggio al Senato. “A proposito del bonus malus sulle automobili”, ha detto il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo a Palazzo Madama, “pur condividendo il fatto che vada incentivato l’acquisto di auto elettriche, siamo però contrari ...

Fitch - allarme Italia : crescita ko/ Rating taglia stime Pil da 1 - 2% a 1% : "primo stop Dopo 14 trimestri ok" - IlSussidiario.net : Fitch taglia le stime del Pil Italia: la crescita si ferma, dall'1,2% a 1% nel 2018, 1,1% nel 2019. Primo stop dopo 14 trimestri consecutivi in positivo

Serie A Frosinone - almeno 3 mesi di stop per Hallfredsson Dopo l'intervento : Frosinone - Intervento chirurgico per Emil Hallfresson : il Frosinone ha infatti annunciato che "Nella giornata di ieri" il giocatore "si è sottoposto ad intervento chirurgico per la pulizia e la ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le speranze di medaglia di Gabriele Detti. Motivazioni alle stelle Dopo un anno di stop : Un anno di paure, rabbia, rassegnazione e speranze. Un anno di attesa che si è concluso un mese fa con il ritorno in gara, arrivato come una liberazione dopo dodici mesi di prigionia. Gabriele Detti sta lentamente ritrovando le antiche sensazioni e va ad Hangzhou per giocarsela. Una carriera di alti e bassi: il picco a Budapest con il titolo mondiale in vasca lunga degli 800 e, un anno prima, con la doppia medaglia di bronzo olimpica di Rio ma ...

Trump cancella l’incontro con Putin : «Stop al dialogo Dopo l’attacco a Kiev» : Per la prima volta il presidente Usa prende le distanze dal Cremlino. Sullo sfondo l’inchiesta del Russiagate

G20 - Trump cancella l’incontro con Putin : “Stop al dialogo Dopo l’aggressione a Kiev” : Trump scarica Putin, o quanto meno prende le distanze da lui, per la prima volta da quando ha cominciato la sua corsa alla Casa Bianca. Potrebbe trattarsi solo di una mossa tattica, dettata magari dagli ultimi problemi giudiziari e di politica interna, ma esiste anche la possibilità di un cambio di strategia più duraturo....

Dopo il terzo stop alle funicolari l'Anm riapre la trattativa sindacale : Si fermano ancora le funicolari di Mergellina e Montesanto, bloccate rispettivamente dalle 14 e dalle 19 ieri pomeriggio dall'epidemia che ha colpito i capiservizio. Ma al terzo giorno di stop, l'Anm ...

Roma-Bruxelles - trattativa ferma : lo stop Dopo aver capito che alla Ue lo 0 - 2 non basta. Eventuali modifiche alla manovra solo al Senato : Giuseppe Conte e Giovanni Tria sono partiti per il G20 di Buenos Aires lasciando a Roma una manovra immutata. Non c'è traccia di nuove carte. Il vertice pomeridiano a palazzo Chigi, prima della partenza, non ha prodotto ritocchi, a dispetto delle promesse di dialogo fatte con Bruxelles. Anzi, fonti ufficiali del governo dicono che di manovra non si è proprio parlato. E allora? La trattativa con l'Unione europea si è fermata ...

Bentornata Serie A : Dopo lo stop per le nazionali il campionato torna in campo con William Hill : dopo una Serie di tre partite senza vittorie, il successo della scorsa giornata sulla Sampdoria ha risollevato il morale della Roma. L’andamento della formazione di Di Francesco è abbastanza incostante da inizio stagione, mentre quello dell’Udinese, prossima avversaria dei giallorossi, è preoccupante. I bianconeri hanno vinto solo due scontri finora e ora il club friulano è corso ai ripari, affidando la panchina al mago delle salvezze ...

Anticorruzione - niente fiducia Dopo lo stop : esame ddl verso slittamento : Il M5S si accinge a chiedere nell'Aula della Camera un rinvio della ripresa dell'esame del ddl Anticorruzione, su cui ieri la maggioranza è stata battuta nel voto di un emendamento sul peculato a ...

Anticorruzione - niente fiducia Dopo lo stop di ieri. Ma l'esame del ddl va verso lo slittamento : Il M5S si accinge a chiedere nell'Aula della Camera un rinvio della ripresa dell'esame del ddl Anticorruzione, su cui ieri la maggioranza è stata battuta nel voto di un emendamento sul...

Pace fiscale - cosa resta e cosa entra Dopo lo stop all’integrativa : Fuori la dichiarazione integrativa speciale. Dentro la sanatoria per omessi versamenti, avvisi bonari e lievi irregolarità. Rinvio a un altro provvedimento per la riforma di soglie e pene per chi commette reati tributari. È il quadro che si delinea in vista del voto agli emendamenti al decreto sulla Pace fiscale, ora all’esame della commissione Finanze del Senato...

Condoni - ecco cosa resta e cosa entra Dopo lo stop all’integrativa : Fuori la dichiarazione integrativa speciale. Dentro la sanatoria per omessi versamenti, avvisi bonari e lievi irregolarità. Rinvio a un altro provvedimento per la riforma di soglie e pene per chi commette reati tributari. È il quadro che si delinea in vista del voto agli emendamenti al decreto sulla pace fiscale, ora all’esame della commissione Finanze del Senato...