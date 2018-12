Domenica In | Mara Venier cambia passo | chi porta in studio | la scelta che piace ai piani

Striscia la Notizia - Domenica In e Mara Venier nel mirino : intervista a Renato Zero - cosa non torna : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finiscono ancora Domenica In e Mara Venier . Nell'ultima puntata della rubrica 'I nuovi mostri' del tg satirico di Canale 5, infatti, viene scodellata l'intervista ...

Domenica In - quanti big da Mara Venier : Ospiti della puntata del 9 dicembre Patty Pravo, Max Biaggi, Enrico Brignano, Gabriel Garko e Miriam Leone. E poi ancora...

Domenica In : Mara Venier dopo l’appello incontra Papa Francesco. FOTO : Mara Venier realizza il suo sogno prima di Domenica In: le parole di Papa Francesco Mara Venier ce l’ha fatta e ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: ha finalmente incontrato Papa Francesco. La conduttrice di Domenica In aveva rivelato il suo desiderio qualche giorno fa quando durante un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana aveva dichiarato di volere il Papa nel suo salotto. Evidentemente il suo appello è stato in ...

Domenica In - Mara Venier e la mostruosa consacrazione : l'incontro storico - Barbara D'Urso nei guai : Mara Venier ha raccontato a Famiglia Cristiana di desiderare tanto intervistare il Papa. In un certo senso è stata accontentata. La padrona di casa di Domenica In sarà infatti madrina del Presepe di ...

Mara Venier - ultima sfida contro la D’Urso : gli ospiti di Domenica In : Domenica In: gli ospiti di Mara Venier e l’ultima scontro con la D’Urso Uno sguardo al passato, ma strizzando l’occhio al pubblico giovane. Mara Venier ha confezionato una puntata di Domenica In ricca di personaggi di spicco e si prepara a vivere l’ultimo scontro del 2018 contro il diretto competitor Domenica Live di Barbara D’Urso. Il contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione saluterà il ...

Mara Venier sono soddisfatta della mia Domenica In : Mara Venier in un’intervista rilasciata al giornale “Famiglia Cristiana” racconta: “Non mi aspettavo tutto quest’affetto. E’ stata una bella rivincita, dopo quattro anni di assenza dalla Rai. Vado avanti con tenacia e fatica. Le polemiche non m’interessano. Ho un desiderio: incontrare Papa Francesco. Questo Papa mi piace perché è imprevedibile come me. Insomma, nun ce vo’ sta e anch’io, nella vita, nun ce vojo sta”. “Coi primi soldi guadagnati ...

Mara Venier : 'A Domenica In la mia rivincita - ora manca solo Papa Francesco' : Quello di Mara Venier in Rai è stato un grande ritorno: da quando la conduttrice è tornata alla guida di Domenica In , il varietà Domenicale di RaiUno ha vissuto una vera e propria rinascita. Per ...

Mara Venier : «A Domenica In la mia rivincita - ora manca solo Papa Francesco» : Quello di Mara Venier in Rai è stato un grande ritorno: da quando la conduttrice è tornata alla guida di Domenica In , il varietà Domenicale di RaiUno ha vissuto una vera e propria rinascita. Per ...

Domenica In - Mara Venier e la confessione più dolorosa : 'Da madre ho fatto molti errori. Ero sola e...' : 'Mi preferisco come nonna'. Mara Venier , intervistata da Famiglia Cristiana , parla di Domenica In ma svela anche il suo lato più intimo e, per certi versi, doloroso: 'Coi primi soldi guadagnati da ...

Domenica In - Mara Venier e il sogno proibito : 'Mi manca solo lui'. Appello clamoroso : chi vuole ospite : 'Alla mia Domenica In manca solo Papa Francesco '. Intervistata da Famiglia Cristiana , Mara Venier punta in alto e gongola per il successo della sua conduzione. Il salotto di Raiuno funziona bene in ...

Mara Venier invita Papa Francesco a Domenica In? La rivelazione : Domenica In: Mara Venier vorrebbe Papa Francesco ospite Mara Venier si è raccontata in un’intervista esclusiva sul nuovo numero di Famiglia Cristiana, in edicola da giovedì 6 dicembre. La Signora della Domenica del primo canale della Tv di Stato, ha raccontato del grande successo di ascolti che sta ottenendo Domenica In fino ad un sogno: Mara Venier vorrebbe Papa Francesco ospite nel suo contenitore del dì festivo. Un desiderio quello ...

Striscia la Notizia - inquietante video di Domenica In : Mara Venier-Amanda Leard - horror in diretta : A Striscia la Notizia , nel mirino ci finiscono Domenica In e Mara Venier . Nel dettaglio, nella puntata di martedì 4 dicembre nel mirino ci finisce il duetto improvvisato la scorsa Domenica su Rai 1 ...

Domenica in - Florenza D'Antonio sulla valletta fatta fuori da Mara Venier : che cosa è successo davvero : Si fa sempre più infuocata la querelle sulla valletta di Domenica in , dopo il licenziamento in corso di stagione per l'ex Ciociara di Avanti un altro, Alessia Macari . Al suo posto è tornata Fiorenza ...

Mara Venier su Instagram svela cosa fa dopo Domenica In. E straccia la D’Urso : Mara Venier incassa un altro successo con Domenica In. Le sue interviste ad Amanda Lear e a Claudia Cardinale fanno inchiodare il pubblico al teleschermo. Ma la presentatrice veneziana conquista i suoi fan soprattutto svelando scene della sua vita privata dove la Venier è semplicemente Mara che adora cucinare per il marito Nicola Carraro e fare i mestieri di casa. Ma non solo… Sul suo profilo Instagram la conduttrice svela cosa fa dopo ...