Dj Argento ironizza sulle vittime della tragedia di Ancona | poi cancella tutto

Blastingnews

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ieri sera in un locale nelle vicinanze di, che avrebbe dovuto ospitare un concerto di Sfera Ebbasta, sei persone sono decedute, mentre almeno altre 50 sono rimaste ferite, tra queste ben 14 versano in gravi condizioni.A causare laun fuggi fuggi generale del pubblico conseguente all'utilizzo da parte di qualcuno del noto spray al peperoncino, che ha creato il panico tra la folla. Il caos ha causato il crollo di un ponticello adiacente all'uscita, sul quale si trovavano numerose persone in fuga. Chi si trovava davanti ed è caduto per primo è stato poi letteralmente schiacciato dal peso delle altre persone....