Disastro Roma! Da 0-2 a 2-2 contro un Cagliari che non molla mai | per Di Francesco è una

sportfair

: Ricordate @virginiaraggi che scaricava sui tifosi russi la colpa del crollo della scala mobile nella metro a Roma?… - s_parisi : Ricordate @virginiaraggi che scaricava sui tifosi russi la colpa del crollo della scala mobile nella metro a Roma?… - AlvaroschAlvaro : Gilet gialli e Balena verde. L’8 dicembre di Parigi e Roma - _FinoAllaFine__ : Mamma mia che disastro la Roma in campionato! Da 2-0 a 2-2???? -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ilprivo di Pavoletti ha pareggiato in casauna Roma che ha sprecato un doppio vantaggio facendosi recuperare nella ripresa La Roma ha pareggiatoil, un 2-2 che potrebbe allontanare ulteriormente i giallorossi dalla zona Champions League, in attesa delle gare di Lazio e Milan. Questa sera i giallorossi hanno giocato una gara dai due volti. Un grandissimo primo tempo ha indirizzato l’in, con due reti di Cristante e Kolarov (probabilmente il migliore in campo) i giallorossi sono andati negli spogliatoi con un doppio vantaggio apparentemente confortevole. Nella ripresa però ilsi è risvegliato e la Roma ha sonnecchiato. Itani hanno dapprima accorciato le distanze, trovando con Ionita la rete utile a riaccendere le speranze solo all’84° minuto di gioco, poi hanno acciuffato un pareggio last minute davvero ...