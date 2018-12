Diritti a testa alta | lunedì a Firenze fiaccolata in piazza S M Novella

#Dirittiatestaalta - la fiaccolata in piazza del Popolo : ... Amnesty International Italia, Caritas, EMERGENCY, Oxfam invitano ad aderire alla manifestazione tutte le persone, le associazioni, le istituzioni e le scuole che condividono questo appello: Un mondo ...

Anche Fossano scende in piazza contro l'odio per il diverso e per i Diritti "a testa alta" : Anche Fossano, in provincia di Cuneo, aderisce a "dirittiatestalta", l'iniziativa del 10 dicembre , ore 18, promossa da ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e Oxfam Italia per ...

Diritti a testa alta : celebrazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani : ... "Il 10 dicembre di 70 anni fa veniva approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che indica nel rispetto degli uguali Diritti di ogni essere umano il fondamento di un mondo libero, ...

Family Day al Pirellone con il ministro Fontana - la sinistra protesta : "No a iniziative per la riduzione dei Diritti" : Sabato il convegno con amministratori da tutta Italia. Si parla del tavolo operativo che affronta i temi cari al Popolo della Famiglia di Gandolfini e Adinolfi

Massa - Pillon presenta il “suo” ddl in una sala deserta. Poi viene contestato : “Difendiamo i Diritti dal tuo Medioevo” : Il senatore leghista Simone Pillon è stato contestato a Massa durante un incontro, organizzato da “Generazione famiglia” e “Famiglia, scuola, educazione”, sul disegno di legge che porta il suo nome come primo firmatario. Un gruppo di circa 70 cittadini ha accolto l’esponente del Carroccio con striscioni e interventi di critica al ddl 735, riempiendo di fatto “una sala altrimenti deserta”, come fanno ...