Dirigenti Scolastici: primo si al Concorso riservato ai ricorrenti 2011, news 8/12

(Di sabato 8 dicembre 2018) Un emendamento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 è passato alla Camera dei Deputati; contiene una misura per il superamento di situazioni di precariato a seguito del vuoto normativo. In questo caso la proposta del forzista D’Attis trova spazio nella manovra in corso di definizione la settimana prossima in Senato. Il tema a cui l’emendamento fa riferimento ha rappresentato fino ad ieri una vera e propria criticità nel mondo della scuola, a partire dal lontano. In questo modo si riaprono le sperante di tanti insegnanti e per il buon andamento della scuola pubblica in generale, visto che finalmente si potranno coprire circa 2.000 posti di Dirigente Scolastico, attualmente vacanti.Passa l’emendamento D’Attis (FI) sulper i. La misura si rende necessaria per coprire i 2mila posti ...