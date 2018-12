Diretta su Rai1 dalla Scala | ' Attila' conquista due milioni di spettatori

Prima della Scala : l’Attila di Verdi in Diretta su Rai1. Milly Carlucci e Antonio Di Bella padroni di casa : Teatro alla Scala Come ogni 7 dicembre che si rispetti, nel giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, il Teatro alla Scala inaugura la sua stagione. L’evento culturale più importante dell’anno vedrà come protagonista il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore, le grandi voci di Ildar Abdrazakov, Saioa Hernández, George Petean, Fabio Sartori, ma sopratutto uno dei più grandi compositori di ...

Prima della Scala : l’Attila di Verdi in Diretta su Rai1. Milly Carlucci e Antonio Di Bella padroni di casa : Teatro alla Scala Come ogni 7 dicembre che si rispetti, nel giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, il Teatro alla Scala inaugura la sua stagione. L’evento culturale più importante dell’anno vedrà come protagonista il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore, le grandi voci di Ildar Abdrazakov, Saioa Hernández, George Petean, Fabio Sartori, ma sopratutto uno dei più grandi compositori di ...

I nostri figli - film tv Rai1 : conferenza stampa in Diretta : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di I nostri figli, film tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti in onda su Rai1 giovedì 6 dicembre in prima serata. Regia di Andrea Porporati. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo film. Blogo seguirà l'incontro in liveblogging. prosegui la letturaI nostri figli, film tv Rai1: conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 04 dicembre 2018 11:45.

“Attila” di Giuseppe Verdi inaugura la stagione della Scala di Milano : andrà in Diretta su Rai1 : Si inaugura con "Attila" di Giuseppe Verdi la stagione del Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre alle 18. La prima della stagione d’Opera vedrà sul podio il Direttore Riccardo Chailly, che prosegue la sua ricognizione del repertorio italiano ripercorrendo gli anni giovanili di Verdi, e andrà in onda in diretta mondiale su Rai1, Radio3 e Rai Cultura.Continua a leggere

Champions League - partite oggi in Diretta tv : Tottenham-Inter su Rai1 e Sky - Napoli-Stella Rossa su Sky : Prosegue oggi, mercoledì 28 novembre 2018, la Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmette una partita in chiaro il mercoledì su Rai1.

L'amica geniale - serie tv Rai1 : conferenza stampa in Diretta : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di L'amica geniale, la serie evento di Saverio Costanzo tratta dall'omonimo best seller firmato da Elena Ferrante e in onda in prima visione su Rai1 e on line su Rai Play tutti i martedì dal 27 novembre per un totale di quattro puntate. Blogo seguirà l'incontro in tempo reale. Si tratta di una produzione Fandango-Wildside (Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, Domenico ...

Diretta Italia-Stati Uniti in streaming e in tv : visibile stasera su Rai1 e su RaiPlay : Questa sera alle ore 20:45, l'Italia di Roberto Mancini affronterà gli Stati Uniti di Dave Sarachan. L'amichevole si disputerà a Genk, in Belgio e gli azzurri vi arrivano dopo aver pareggiato a San Siro con il Portogallo, al termine di un match che per lunghi tratti ha visto la formazione di Roberto Mancini padrona del gioco e del campo, ma che purtroppo non è servito per passare il turno in Nations League. Gli Stati Uniti, invece, nell'ultimo ...

Italia-Usa - amichevole stasera in Diretta su Rai1 : Sarà la Luminus Arena di Genk, in Belgio, ad ospitare, stasera sera l'ultimo impegno del 2018 per la Nazionale di Roberto Mancini. Nella piccola cittadina delle Fiandre (65mila abitanti, un terzo dei quali con origini italiane) gli azzurri affronteranno in un match amichevole gli Usa, che al pari dell'Italia hanno mancato la qualificazione ai Mondiali russi e non hanno ancora trovato un Commissario Tecnico a tempo pieno dopo le dimissioni di ...

Nero a metà - serie tv Rai1 con Claudio Amendola : conferenza stampa in Diretta : Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione di Nero a metà, la serie tv con Claudio Amendola. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Alessia Barela Antonia Liskova, Angela Finocchiaro e Roberto Citran. Regia di Marco Pontecorvo.Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Cattleya, in collaborazione ...

Diretta Juve-Manchester Utd in streaming e in televisione : partita in onda stasera su Rai1 : Questa sera, alle ore 21:00, la Juventus tornera' ad affrontare il Manchester United [VIDEO]. Il match odierno andra' in scena all'Allianz Arena e sara' valido per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. I bianconeri godono di un periodo di forma straordinario, sono primi in campionato e primi nel girone a punteggio pieno con 9 punti. I Red Devils, invece, in Premier League sono settimi, nel girone di Champions ...

Terzo successo per la Champions su Rai1 : Diretta con picchi da 5 milioni e il Magazine condotto da Paola Ferrari è costamente seguito da oltre 2 milioni di italiani - ottenendo uno share a doppia cifra : Ulteriore successo mercoledì per il primo canale nazionale: la partita Barcellona-Inter è stata seguita ieri sera da oltre 4.6 milioni di telespettatori (share 16.80%) in Italia. Il ritorno della Champions League su Rai 1, in chiaro e per tutti, si conferma dunque una scelta vantaggiosa, in termini di ascolti e gradimento da parte del pubblico. Il merito è del match in diretta e degli approfondamenti del Magazine Champions League, che ...

Diretta Barcellona-Inter di oggi : in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay : Questa sera, alle ore 21:00, I'Inter di Luciano Spalletti sfidera' in trasferta il Barcellona. Il match di cartello, che vedra' sfidarsi nerazzurri e blaugrana, sara' valido per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League [VIDEO]. L'Inter arriva al match contro i Campioni di Spagna reduce dalla vittoria per 1-2 contro il PSV. Il Barcellona, invece, arriva alla gara odierna forte della vittoria ottenuta contro il Tottenham, ...

