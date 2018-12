DIRETTA Lazio Sampdoria | risultato finale 2-2 | info streaming video tv | finale

Lazio-Sampdoria 2-2 in DIRETTA LIVE : triplice fischio - rimonta al 99' : LAZIO SAMPDORIA CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale: Termina il match 90’+9′ GOL SAMPDORIA! Kownacki allunga di testa per Saponara che batte Strakosha d’esterno al volo. 90’+6′ GOL LAZIO! Al 94′ calcio di rigore concesso grazie all’ausilio del Var che ha segnalato un tocco di braccio in area da […] L'articolo Lazio-Sampdoria 2-2 in diretta LIVE: triplice fischio, ...