Diletta Leotta e l’albero di Natale | l’insolito allenamento della sexy giornalista VIDEO

Enzo Dong : 'Achille Lauro non deve toccare Diletta Leotta' : Da qualche giorno sul web girano alcune immagini che immortalano Achille Lauro in compagnia di Diletta Leotta. Si tratta per lo più di screenshot di alcuni fotogrammi di una Instagram Story che la stessa Leotta aveva caricato sulla sua ormai popolarissima pagina Instagram, che conta infatti oltre 3.400.000 seguaci, numeri che in Italia possono vantare veramente in pochi. La storia é stata 'girata' negli studi di Radio 105, dove l'autore di ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 5 dicembre 2018. Su La7 Diletta Leotta conduce i «Gazzetta Sports Awards 2018» : Diletta Leone Rai1, ore 21.25: Miracoli dal cielo Film di Patricia Riggen del 2016, con Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Prodotto in Usa. Durata: 109 minuti. Trama: La vera storia della famiglia Beam: Christy e Kevin conducono una vita serena e hanno tre bellissime figlie. Quando però a una delle figlie, Annabel, viene diagnosticato un raro e gravissimo disturbo digestivo che non risulta per il momento curabile, tutto cambia: ...

Diletta Leotta è troppo sexy - la reazione dei calciatori della Juventus fa il giro del web [VIDEO] : E’ andato in scena il Gran Galà del calcio, Diletta Leotta grande protagonista, è stata scelta la Top 11 della scorsa stagione: l’ex romanista Alisson in porta, difesa a quattro con Cancelo (nella passata stagione all’Inter), Koulibaly, Chiellini e Alex Sandro, a centrocampo Pjanic, Milinkovic Savic e Nainggolan, tridente formato da Icardi, Immobile e Dybala. Icardi ha portato a casa il premio per il top gol con il colpo ...

Gran Galà del Calcio – Diletta Leotta più sexy che mai - la conduttrice dell’evento mostra una vertiginosa scollatura [VIDEO] : Diletta Leotta presentatrice del Gran Galà del Calcio 2018, il suo outfit è super sexy e attira le attenzioni di tutti i presenti Diletta Leotta è la presentatrice ufficiale del Gran Galà del Calcio 2018. La bellissima conduttrice non passa di certo inosservata sul palcoscenico dell’evento calcistico con il suo outfit super sexy. Il look della siciliana è contraddistinto da una vertiginosa scollatura e dal modello a sirena del ...

Il décolleté di Diletta Leotta corretto con Photoshop? La giornalista in versione ‘sexy professoressa’ scatena le fantasie dei fan [GALLERY] : L’ultimo scatto social di Diletta Leotta scatena i dubbi dei fan: il décolleté è corretto con Photoshop? Diletta Leotta posta una foto sui social in cui appare con occhiali, appunti in mano e camicia sbottonata. Lo scatto come prevedibile, vista la versione ‘professoressa sexy’ nella quale la 26enne si propone, fa incetta di like e commenti, ma fa sorgere qualche dubbio sulla totale autenticità della foto se si presta ...

FOXCircus - il tridente di Diletta Leotta : Ma anche conoscere volti noti del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, come appunto Diletta Leotta . Tra le tante domande che le sono state poste, una ha riguardato il suo tridente d'...

Viso acqua e sapone e scollatura mozzafiato : il risveglio sexy di Diletta Leotta [GALLERY] : Diletta Leotta, il risveglio è sexy! La giornalista siciliana indossa una sexy e scollata camicia da notte Diletta Leotta senza make-up si mostra in un selfie mattutino davanti ad un buon caffè. La bellissima giornalista Dazn, seguitissima sui social, allieta di prima mattina i suoi follower senza rinunciare ad un pizzico di sensualità. La camicia da notte indossata dalla catanese mostra le sue forme prorompenti e il suo Viso ammiccante ...

Wanda Nara selfie con Diletta Leotta a Tiki Taka fan in delirio : Wanda Nara e Diletta Leotta sono stati ospiti ll programma sportivo” Tiki Taka”, ma qua scatta la scenata di gelosia da parte di Wanda Nara, che accusa Pierluigi Pardo di essersi fatto sistemare i capelli solo per Diletta Leotta, ospite speciale della puntata. La Nara ha postato una Story su Instagram dove dice: «Arriva lei e Pardo si prepara e si fa bello. Ma tutti i lunedì lui non è così figo». A fine trasmissione, l’ascia di guerra è ...

