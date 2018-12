Di Maio in strada presepi di Napoli

Tasse auto - consumatori sul piede di guerra | Di Maio : no aumenti per i veicoli già in strada : Il vicepremier getta acqua sul fuoco: "Vogliamo incentivare l'acquisto di mezzi ecologici". Il testo circolato ieri aveva suscitato indignazione e rabbia con il Codacons pronto a scendere in campo:" Gli automobilisti sono la categoria di utenti più tartassata d'Italia".

Regeni - Di Maio : “Provata strada del dialogo. Senza risposte da Egitto si comprometteranno relazioni” : “Questo governo ha provato in questi medi la strada del dialogo con l’Egitto che deve darci risposte sull’omicidio di Giulio Regeni. Noi ci aspettiamo delle risposte che devono arrivare in questo periodo e che ancora non stanno arrivando”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine di un evento dedicato ai giovani al Mise. “Abbiamo provato una strada, ma se questa strada non porta a segnali ...

Inchiesta padre Di Maio - minacce social alla iena Filippo Roma : "Se ti incontro per strada ti ammazzo" : 'Sui social i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle mi hanno letteralmente sfondato, riempiendomi di insulti di ogni tipo: da servo di Berlusconi e Renzi a 'se ti incontro per strada ti ammazzo' o 'ti ...

Maltempo Toscana : frana sull’argine di un torrente a CaMaiore - strada chiusa : A causa di una frana sull’argine del torrente Lucese, nel territorio di Camaiore, in via Antichi, il Comune ha deciso di interrompere la strada. Già dalla serata di ieri il Comune ha attivato un intervento di massima urgenza ripristinando il transito a pedoni, cicli e motocicli. Nei prossimi giorni verrà concluso l’intervento e si stima la riapertura della strada intorno alla metà della settimana prossima. La frana è una delle ...

Di Maio - studenti e Cobas lo contestano a Pomigliano : slogan e un blocco stradale : di Pino Neri Pomigliano D'ARCO - Circa duecento studenti, molti del quali provenienti dal liceo in cui Luigi Di Maio si è diplomato, hanno contestato sulla strada il vicepremier giunto stamane in ...

Giornalisti - Di Maio : "Prima di essere libera la stampa deve fare ancora molta strada" : 'Per essere libera l'informazione in Italia ha bisogno di fare ancora molta strada perché per essere libera deve esserlo da conflitti di interesse, quindi non ci devono essere editori che li hanno'. ...

Tim - l'esperto di tlc Stefano Quintarelli : "Il piano per la rete unica? Fallito da 12 anni. Per Luigi Di Maio la strada è accidentata" : Una società unica per Internet e la banda larga è l'obiettivo, annunciato in tv, di Luigi Di Maio e dei 5 Stelle. Come? Attraverso la fusione tra Tim e Open Fiber. Matrimonio, però, tutt'altro che facile perché il nuovo assetto comporterebbe la perdita del controllo della rete da parte dell'operatore telefonico. Intanto il primo ostacolo - l'amministratore delegato Amos Genish - è stato rimosso, ma il progetto ...

Di Maio - siamo su strada giusta : ANSA, - ROMA, 23 OTT - "Sappiamo di essere l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani. E per questo non vi deluderemo. Sappiamo che, se dovessimo arrenderci, farebbero ...

Manovra - arriva la bocciatura della Ue : "No alternative - danneggia gli altri Paesi" Di Maio : "Strada giusta - non ci fermiamo" : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles

Vitalizi - via libera del Senato al taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi» - M5S festeggiano in strada : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. LEGGI ANCHE Vitalizi,...

Nadal è sceso in strada per aiutare i soccorsi dopo l'alluvione di Maiorca : ... località a circa 15 km di distanza da Manacor, il paese natale del tennista numero uno al mondo. In questi giorni il Rafa Nadal Sports Centre, il centro che ha aperto proprio a Maiorca, ha tenuto ...