Di Francesco - sorriso amaro : 'Tattica? E' assurdo prendere gol così' : CAGLIARI - ' Io sono l'allenatore e mi devo prendere le mie responsabilità. Sono amareggiato e arrabbiato. È una partita assurda perché non si può prendere gol in 11 contro 9. E' inconcepibile. Non ...

Di Francesco "Assurdo prendere gol così" : ANSA, - ROMA, 8 DIC - "Io sono l'allenatore e mi devo prendere le mie responsabilità. Sono amareggiato e arrabbiato. È una partita assurda perché non si può prendere gol in 11 contro 9. E' ...

Di Francesco 'Assurdo prendere gol così' : ANSA, - ROMA, 8 DIC - "Io sono l'allenatore e mi devo prendere le mie responsabilità. Sono amareggiato e arrabbiato. È una partita assurda perché non si può prendere gol in 11 contro 9. E' ...

Francesco Monte e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip - il motivo è assurdo : Francesco Monte e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip… per il bacio! Oggi Francesco e Giulia hanno litigato al Gf Vip per la prima volta. I due hanno avuto un battibecco, come lo ha definito la gieffina. Noi la definiremmo una vera discussione. Diversi punti di vista che forse non si incontreranno mai. Ma […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip, il motivo è assurdo proviene da Gossip e ...