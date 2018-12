Decreto sicurezza | denunciati per accattonaggio molesto cinque richiedenti asilo nigeriani

Il prete blogger contro il Decreto sicurezza chiude la chiesa Natale : «Per Salvini Gesù è un clandestino» : L'attacco ai migranti, sostiene don Farinella, 'avviene nel silenzio complice di un mondo cattolico che inneggia a un ministro che dondola un presepe di plastica, sventola un vangelo finto e illude ...

Sulla strada per colpa del “Decreto sicurezza” : Come il decreto voluto dal ministro Salvini scardina il sistema dell'accoglienza, e con quali preoccupanti conseguenze sulle vite di moltissime persone

Cara di Mineo - migranti cacciati dal Decreto sicurezza. Vescovo : “Abbandonare i cani è reato - farlo con gli umani è legge” : “In Italia specialmente prima delle vacanze estive, passa una bella pubblicità: non è civiltà abbandonare i cani per strada e chi lo fa è punito dalla legge. Invece, abbandonare per strada i migranti o, se sembra troppo forte, ‘accompagnarli’ e lasciarli per strada , è ‘sicurezza’, è legge”. Il Vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insorge contro il decreto sicurezza di Salvini, che a breve lascerà ...

Il prete anti-Salvini chiude la chiesa per Natale : 'Protesta contro il Decreto sicurezza' : Ci saranno proiezioni di film, incontri creativi, concerti, spettacoli e lezioni in lingua italiana. Ci saranno anche lezioni sulla storia della lingua italiana moderna e sull feste tradizionali in ...

Il prete anti-Salvini chiude la chiesa per Natale : “Protesta contro il Decreto sicurezza” : Italia: sacerdote di Genova chiude la chiesa a Natale per protesta contro il decreto anti-immigrazione di Salvini Madrid, 7 dic - (Agenzia Nova) - La chiesa di San Torpete, a Genova, resterà chiusa a Natale in segno di protesta contro il decreto legge promosso dal ministro dell’Interno, Matteo Salvi

Genova - niente messa e chiesa chiusa per Natale contro il Decreto sicurezza : La provocazione il don Paolo Farinella, parroco di San Torpete, che accusa: se Gesù si presentasse da noi "col decreto immondo di Salvini, sarebbe fermato alla frontiera e rimandato indietro perchè migrante economico"

Napoli in piazza contro il Decreto sicurezza : 'Vogliamo il salario minimo garantito' : Manifestazione simbolica nel cuore di Napoli da parte del Movimento di Lotta per il lavoro disoccupati organizzati '7 Novembre', contro il Dl sicurezza del governo Lega-M5S. Gli attivisti, alcune ...

Convegno sul Decreto sicurezza - scritte e volantini contro le "false coscienze" della sinistra : ... quella di organizzatori del controllo e del disciplinamento; mentre tenteranno di mantenere in vita un'opzione politica che li conservi al loro posto, magari usando anche parte di coloro che negli ...

Migranti e Sprar - il fronte dei Comuni contro il Decreto sicurezza : “Operazione demagogica pagata da amministrazioni” : Sospendere gli effetti del decreto Sicurezza. Riconsiderare le misure sull’immigrazione, dalla stretta al sistema Sprar alla cancellazione dei permessi umanitari. Valutarne l’impatto sui territori. A chiederlo sono più di venti Comuni italiani, che nelle scorse settimane hanno approvato mozioni di protesta contro il decreto voluto dal vicepremier Matteo Salvini. In prima fila ci sono grandi centri urbani come Milano, Bologna, Firenze, Palermo, ...

Decreto sicurezza - l'allarme dallo Sprar : "A Imperia una decina di migranti all'addiaccio" - l'inchiesta - : Immagine di repertorio Una decina di migranti sprovvisti di un documento che attesti lo status di rifugiato sarebbero presenti sul territorio imperiese. Alcuni di questi sarebbero all'addiaccio o ...

M5s - a Roma sì alla mozione contro il Decreto sicurezza : schiaffo a Salvini con il consenso di Di Maio : Altro agguato grillino al decreto Sicurezza, convertito in legge dal Parlamento in via definitiva lo scorso mercoledì e poi firmato da Sergio Mattarella . Lo schiaffo a Matteo Salvini arriva da Roma, ...

Decreto sicurezza - anche Roma si mette di traverso. Sì Pd-M5s a mozione che chiede confronto con Viminale : anche la Roma pentastellata si mette di traverso al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini. Con il M5S che esce spaccato, nonostante la mozione arrivata in Consiglio in una versione “edulcorata”. Ha un forte significato politico il documento approvato in Aula Giulio Cesare con 28 voti favorevoli e 3 contrari. Il testo, infatti, impegna la sindaca Virginia Raggi “a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo di aprire un confronto ...

Il M5s teme 'effetti devastanti' con il Decreto sicurezza su Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, presentata dal M5s, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta a 'chiedere al ministro dell'Interno e al Governo di aprire un confronto ...

Il M5s teme "effetti devastanti" con il Decreto sicurezza su Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, presentata dal M5s, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta a "chiedere al ministro dell'Interno e al Governo di aprire un confronto istituzionale" dopo l'approvazione del dl sicurezza "con Roma e le città italiane" per "valutare le ricadute concrete di tale decreto sull'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei ...