Decreto dignità | 7 200 i precari a rischio

Decreto dignità - le stime di Assolavoro : da gennaio 53mila persone a casa : Il Decreto Dignità è senza dubbio una delle misure bandiera del governo gialloverde, fortemente voluta e sostenuta dal vicepremier Luigi Di Maio che ha fatto della lotta al precariato una vera e ...

Decreto dignità : secondo Assolavoro produrrà 50 mila disoccupati in più da gennaio : Esiste il rischio concreto che dal prossimo 1 gennaio 2019 più di 50.000 lavoratori assunti attraverso la mediazione delle Agenzie per il Lavoro private non vedano rinnovato il proprio contratto di lavoro a tempo determinato a causa delle disposizioni attuative della Circolare n°17 del 31 ottobre 2018 emanata dal Ministero del Lavoro, guidato dal Vicepremier Luigi Di Maio. La Circolare ministeriale, infatti, secondo quanto riferisce il ...

Federmeccanica : "Col Decreto dignità il 30% delle imprese metalmeccaniche non rinnoverà i contratti a tempo determinato" : "Con riferimento al decreto Dignità, il 30% delle imprese" del settore metalmeccanico "non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere". Lo afferma Federmeccanica nel comunicato relativo alla sua Indagine congiunturale sull'Industria Metalmeccanica.Il primo commento arriva dal candidato alla segretaria del Pd, Maurizio Martina: "Il decreto Di Maio produce disoccupazione, altro che dignità. ...

Col Decreto dignità ci guadagnano solo gli avvocati - dice il Ceo di Gi-Group : Il 'decreto dignità', simbolo della politica del lavoro del governo Conte, è una 'pessima legge', che serve ad 'arricchire gli avvocati' perché 'aumenta i contenziosi e rende stupidamente più ...

