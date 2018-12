Dati auditel | il trionfo monumentale di Gerry Scotti | lo share clamoroso di Chi vuol

Barbara D'Urso mentirebbe sui Dati auditel : sul web c'è chi difende Mara Venier : Barbara D'Urso, conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, continua la sua guerra contro Mara Venier e il competitor RAI. La presentatrice, sempre estremamente presente sui social, in particolar modo su Instagram, ha pubblicato l'ennesima frecciatina contro la sua rivale. La donna ha postato un video su Instagram nel quale balla allegramente e dove è possibile leggere una didascalia dedicata al successo di Domenica Live in termini di ascolti: ...

Ascolti tv ieri - Il segreto dei suoi occhi vs Coliandro 7 vs Cr4 | Dati auditel 21 novembre 2018 : Cosa hanno visto i telespettatori secondi gli Ascolti tv di ieri, mercoledì 21 novembre 2018? Il segreto dei suoi occhi è il film che è andato in onda su Rai 1. Su Rai 2, invece, è stata trasmessa la seconda ed imperdibile puntata de L’Ispettore Coliandro, amatissima fiction con Giampaolo Morelli. Su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto? ha invece entusiasmato gli amanti dei gialli e della cronaca nera. Mentre su Rete 4 il ...

Ascolti tv ieri - Italia Usa vs Il ristorante degli Chef vs La Bella e la Bestia | Dati auditel 20 novembre 2018 : E’ stato un martedì sera molto particolare. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 20 novembre 2018? Da un lato, su Rai 1, è andata in onda la sfida fra Italia e Usa. Dall’altro il film La Bella e la Bestia. In quanti hanno seguito la Nazionale di calcio? Quanti, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali? C’era anche la prima puntata del nuovo programma culinario di Rai 2, Il ristorante degli Chef, come sarà andato? ...

Ascolti tv ieri - Nero a metà vs Grande Fratello Vip | Dati auditel 19 novembre 2018 : Terminata la serie de I Bastardi di Pizzofalcone 2, su Rai 1 ha preso il via la fiction Nero a metà. E’ stato quindi Claudio Amendola a sfidarsi con la nuova puntata de Il Grande Fratello Vip 3? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri? Fino ad ora i Dati Auditel del padre di tutti i reality hanno evidenziato solo sconfitte. L’ammiraglia Rai, infatti, è sempre riuscita a battere la rivale. Quanti telespettatori, invece, si sono ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs L’Isola di Pietro 2 | Dati auditel 18 novembre 2018 : Quinta sfida fra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2. Chi ha vinto, questa volta, secondo gli Ascolti tv ieri, 18 novembre 2018? Fino ad ora, così come accaduto anno scorso, Gianni Morandi è sempre riuscito a trionfare su Fabio Fazio. Quanti telespettatori hanno seguito Massimo Giletti con Non è L’Arena su La7 o Le Iene su Italia 1? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata di ieri. Ascolti tv ieri, 18 novembre 2018 +++ Ascolti TV IN ...

Ascolti tv ieri - 17 novembre 2018 | Dati Auditel : La giornata di ieri ha visto variare in maniera importante la programmazione tv relativa al palinsesto del sabato sera. I telespettatori, in quest’autunno 2018, erano abituati a vedere (di sabato sera) Portobello e Tu si que vales scontrarsi a suon di share e Auditel mentre questa settimana i due programmi hanno subito una sospensione per via della nazionale italiana di calcio, impegnata in Nations League. Vediamo quindi tutti gli Ascolti ...

Amadeus e Giovanna Civitillo/ 'Non mi interessano i Dati auditel ma il successo dello show' - Zecchino d'Oro - - IlSussidiario.net : Amadeus e Giovanna Civitillo accettano l'invito dello Zecchino d'Oro. Dopo un periodo difficile, oggi sono più uniti che mai.

Ascolti tv ieri - L’Allieva 2 vs Croazia – Spagna | Dati auditel 15 novembre 2018 : Nuova sfida fra Rai 1 e Canale 5. Chi, secondo gli Ascolti tv di ieri, 15 novembre 2018, si è aggiudicato la vittoria della prima serata? Sull’ammiraglia Rai è andata in onda una nuova puntata della fiction L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale oltre che Giorgio Marchesi. Sull’ammiraglia avversaria, invece, è andato in onda il match Croazia – Spagna. Sugli altri canali, invece, sono anDati in onda: ...

Ascolti tv ieri - Il Ponte delle Spie vs Coliandro vs Cr4 | Dati auditel 14 novembre 2018 : Due film si sono scontrati, ieri sera, per aggiudicarsi, secondo gli Ascolti tv di ieri, 14 novembre 2018, la vittoria della prima serata. Chi ha trionfato? Il Ponte delle Spie, in onda su Rai 1, o Matrimonio a Parigi, in onda su Canale 5? Sui maggiori canali del digitale terrestre sono poi anDati in onda, i prima serata, altri programmi molto amati. Su Rai 2 ha debuttato la nuova stagione della fiction L’Ispettore Coliandro. Su Rai 3, ...

Ascolti tv ieri - I Medici 2 vs Il ricco Il povero e il maggiordomo | Dati auditel 13 novembre 2018 : I Medici 2 o Il ricco, il povero e il maggiordomo: chi ha vinto la sfida secondo gli Ascolti tv di ieri, 13 novembre 2018? Quanti telespettatori hanno visto, invece, gli altri programmi televisivi presenti sui maggiori canali del digitale terrestre? Su Rai 2, ad esempio, è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, su Rai 3, invece, Bianca Berlinguer ha condotto #Cartabianca, su Italia 1 vi erano Le Iene mentre su La7 ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati auditel 12 novembre 2018 : Cosa hanno visto ieri sera i telespettatori tra I bastardi di Pizzofalcone 2 e Il Grande Fratello Vip 3? Cosa dicono pertanto gli Ascolti tv di ieri? Fino ad ora a vincere le precedenti sfide è stata la fiction di Rai 1 con protagonisti: Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini è sempre stato in grosso affanno. Ecco tutti i Dati Auditel riguardanti la prima serata di ieri ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs L’Isola di Pietro 2 | Dati auditel 11 novembre 2018 : Quarta sfida fra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2. Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv ieri, 11 novembre 2018, la prima serata fra Rai 1 e Canale 5 ovvero fra Fabio Fazio e Gianni Morandi? Fio ad ora ad aver avuto la meglio è sempre stato il cantautore ed attore che su Canale 5 è protagonista di una amatissima fiction con Lorella Cuccarini e Elisabetta Canalis. Quanti telespettatori, invece, è riuscito a incollare su La7 Massimo ...

Ascolti tv ieri - Portobello vs Tu si que vales | Dati auditel 10 novembre 2018 : Portobello vs Tu Si Que vales: chi ha vinto questo sabato? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 10 novembre 2018? Siamo, per ora, 2 a 0, per Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Iva Zanicchi e Rudy Zerbi contro Antonella Clerici. La corazzata in onda sull’ammiraglia Mediaset si è dimostrata veramente imbattibile. Sarà, però, sempre così? Ascolti tv ieri, 10 novembre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA DALLE ...

Ascolti tv ieri - Scherzi a Parte - Dati auditel 9 novembre - share : Il comico genovese ha riletto l'attualità politica e sociale con un occhio particolare. La trasmissione, secondo gli Ascolti tv di ieri, ha incollato davanti alla tv una media di 0.000.000 ...