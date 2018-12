Dall’Osso sotto shock!! Tajani (Forza Italia): “adesso dentro il M5S c’è una falla”

blogitalia.news

(Di sabato 8 dicembre 2018) Dall’Ossoshock per i commenti ricevuti dopo il suo passaggio acommenta: “Aperta una falla” “Nonvalutiamo quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle”, afferma il Presidente del Parlamento Europeo Antonionel suo intervento al convegno organizzato daper criticare la manovra di governo. “L’adesione al gruppo didi Michele Dall’Osso è per loro molto preoccupante, perché Michele ha fatto una scelta di libertà ma questo è solo l’inizio. E’ un segnale, quando si apre la falla non si può sapere cosa accadrà, quanti parlamentari dei 5 stelle dopo questo atto di coraggio lo seguiranno”, continua. “Vuol dire che poi quella porta può allargarsi”, ha concluso.FONTE: ...