Dalla Parte degli Animali passa alla domenica

Dalla Parte degli animali : ritorna dal 9 dicembre su Retequattro : Dalla parte degli animali è pronto per la sua nuova edizione. Asssisteremo agli otto appuntamenti previsti per quest’anno dal 9 dicembre 2018, sotto la guida di Michela Vittoria Brambilla. Andrà n onda su Retequattro come sempre, dalle 10.50 alle 12.00. I fan potranno assistere inoltre alle repliche di Dalla parte degli animali anche nel pomeriggio di La5, dalle 16.00 in poi.Dalla parte degli animali, una missione a favore delle adozioniIl ...

Il Professor Stendardo riparte Dalla Promozione : 'Sport e studio non sono inconciliabili' : 'Sport e studio non sono inconciliabili', ha poi commentato a La Gazzetta dello Sport' l'ex laziale. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'articolo è vietata. I ...

Lazio - squadra in ritiro : Lotito e Tare Dalla Parte di Inzaghi : dalla conferenza stampa tenuta a Formello durante il ritiro della Lazio in vista del match contro la Sampdoria, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento poco positivo della squadra: “Da diverso tempo le notizie mediatiche sono volte solo a destabilizzare l’ambiente: la nostra è una famiglia serena, con una dialettica come capita in tutte le famiglie, ma siamo un gruppo unito. ...

Google testa le consegne con i droni in Europa - si parte in primavera Dalla Finlandia : Google sta per avviare in Finlandia i test europei per la consegna di pacchi tramite droni. L’ha annunciato l’amministratore delegato di Alphabet (a cui Google fa capo) James Burgess nel corso della conferenza Slush in corso a Helsinki, in Finlandia. Il progetto pilota, che inizierà nella primavera del prossimo anno, servirà per valutare la consegna di pacchi con peso fino a 1,5 kg, su una distanza massima di circa 10 km. Perché, fra ...

'Giunte Dalla Parte dei delinquenti' - Fontanini chiede scusa - ma al Pd non basta : Attendere un istante: stiamo caricando il video... 'Questa giunta è dalla parte dei cittadini, non come quelle precedenti dalla parte dei delinquenti' . Questo il virgolettato incriminato attribuito a ...

I Murati Vivi al sindaco : "Siate Dalla nostra parte" : In generale, vorremo avvertire la politica dalla nostra parte, che si schieri al nostro fianco nelle nostre battaglie una volta per tutte". Un assaggio dei temi che lunedì torneranno in commissione ...

Arezzo : Meloni e Salvini si schierano Dalla Parte dell'imprenditore che ha ucciso un ladro : Un imprenditore di Monte San Savino (Arezzo), che in passato ha subito ben 38 furti, ha sparato e ucciso un ladro sorpreso nella sua azienda. L'uomo è ora indagato per eccesso di legittima difesa. dalla sua parte si sono schierati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sostenendo il diritto a difendersi in caso di furto. Il ladro ucciso era un moldavo di 29 anni L'imprenditore, titolare di una rivendita di pneumatici, era abituato a dormire sul ...

Matteo Salvini sta Dalla Parte di Fredy Pacini : “Dopo il Decreto Sicurezza, arriverà in Parlamento la nuova legge sulla Legittima Difesa. Io sto con chi si difende, entrare

Formazione neoassunti online : si parte Dalla compilazione del Bilancio Iniziale : Ieri pomeriggio 26 novembre, è stata attivata la piattaforma dedicata dell'Indire: neoassunti.Indire.it/2019. La sua apertura ha dato avvio alla Formazione online dei docenti assoggettati all'anno di prova e Formazione. L'accesso alla piattaforma avviene previa registrazione: nella giornata di ieri sono stati molti i docenti che hanno provveduto al primo accesso. Una delle prime attività che viene richiesta di effettuare al suo interno è la ...

Fabrizio Corona - la Procura chiede il carcere e lui esce dall’aula facendo dirette sui social : “Siamo Dalla Parte giusta” : La Procura generale ha chiesto ai giudici del Tribunale di Milano che Fabrizio Corona torni in carcere (ora gode dell’affidamento terapeutico provvisorio) per una serie di violazioni: uso dei social in cui se la prende coi magistrati, risse in tv, spostamenti fuori dalla Lombardia senza autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. All’uscita dall’aula, Corona ha iniziato a realizzare alcune Instagram stories. ...

Ostia riparte Dalla Palestra della Legalità : Le immagini di quell'aggressione hanno fatto il giro del mondo. Roberto Spada in piedi davanti all'ingresso della sua Palestra di pugilato, Piervincenzi che gli fa delle domande sui legami con ...

Dramma a Chianciano : l’auto non parte - lei scende e muore schiacciata Dalla stessa vettura : La vittima è un 48enne del posto investita dall'auto di famiglia in panne che l'ha schiacciata contro un muretto davanti agli occhi del marito nel cortile di casa. Inutili per lei i successivi soccorsi medici del 118. L'uomo invece si è sentito male ed è stato necessario trasportarlo con l'ambulanza in ospedale.Continua a leggere

Allegri riparte Dalla Spal : "Emergenza? Macché - stiamo molto bene! CR7 da Pallone d'Oro - Dybala riposa" : Insomma, all'orizzonte ci sono quaranta giorni "pesanti" nell'economia della stagione della Juve . Gli indicatori, sia chiaro, sono tutti positivi e l'ampiezza della rosa attenua le preoccupazioni ...

Allegri riparte Dalla Spal : "Emergenza? Macché - stiamo molto bene! CR7 da Pallone d'Oro - Dybala riposa" : Insomma, all'orizzonte ci sono quaranta giorni "pesanti" nell'economia della stagione della Juve . Gli indicatori, sia chiaro, sono tutti positivi e l'ampiezza della rosa attenua le preoccupazioni ...