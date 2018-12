Dal 2020 tornano i bidelli nelle scuole | 12mila assunti

Scuola - Dal 2020 niente più imprese private esterne per la pulizia degli istituti : I servizi di pulizia all'interno della Scuola tornano ad essere affidati al personale Ata, assunto direttamente dalla Pubblica amministrazione. Finisce definitivamente l'affidamento di tali mansioni a cooperative di lavoro esterne. A stabilirlo è un emendamento alla Legge di Bilancio approvato in extremis dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati che recepisce le richieste, più volte reiterate in questi anni, da parte dei dirigenti ...

Tuffi - il ritorno di Tania Cagnotto e Francesca Dallapé : le due azzurre di nuovo sul trampolino in vista di Tokyo 2020 : Le due tuffatrici hanno deciso di tornare sul trampolino dopo le proprie gravidanze per provare l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Le mamme sono tornate. Ventotto mesi dopo la medaglia d’argento ai Giochi di Rio de Janeiro e le nascite di Maya e Ludovica, Tania Cagnotto (Fiamme Gialle/Bolzano Nuoto) e Francesca Dallapè (Esercito/Buonconsiglio Nuoto) tornano ad allenarsi insieme. Pronte per una nuova sfida. Nella piscina ...

Assunzioni Ata in Legge di bilancio : Dal 2020 stop ad appalti a ditte esterne : Nuove Assunzioni Ata in arrivo nelle scuole. Questo grazie a un emendamento a firma Luigi Gallo (5stelle) approvato al testo della Legge di bilancio 2019 uscito dall’esame della V Commissione bilancio della Camera. I collaboratori scolastici dipendenti di ditte private dal 1° gennaio 2020 potranno essere assunti dall’amministrazione pubblica attraverso una procedura selettiva, “per titoli e colloquio”. La misura interessa dalle ...

La Casa Bianca ha annunciato che a partire Dal 2020 o 2021 cancellerà i sussidi per l’acquisto di auto elettriche : La Casa Bianca ha annunciato che a partire dal 2020 o 2021 saranno cancellati i sussidi per l’acquisto di auto elettriche e per l’installazione di sistemi per la produzione di energie rinnovabili. L’annuncio è stato fatto lunedì 3 dicembre dal

Formula E - Dal 2020 anche Seoul nel calendario : La quinta stagione è pronta a scattare, si parte il 15 dicembre con l'E-Prix di Riad, esclusiva Mediaset , ma la Formuale E guarda già al futuro: siglato un accordo tra la Corea del Sud e la FIA per ...

Times : Fifa - limite di 6-8 prestiti per club a partire Dal 2020 : Come può cambiare il calciomercato Notizia grossa del Times, che anticipa in anteprima i nuovi regolamenti Fifa sui prestiti. Secondo il prestigioso quotidiano britannico, i club di Premier dovranno far fronte a una «drammatica revisione dei propri organici per conformarsi al nuovo codice in vigore a partire dalla stagione 2020/2021. La Fifa vuole ridurre a sei/otto elementi il limite di calciatori in prestito. Un nuovo assetto, che cambierà ...

Università Campus Bio-Medico - via al nuovo anno accademico : Dal 2020 apre il Pronto Soccorso : L 'Università Campus Bio-Medico di Roma ha concluso ufficialmente i festeggiamenti per il proprio primo quarto di secolo, aprendo oggi il proprio 26mo anno accademico. Una cerimonia molto partecipata, ...

MotoGp – Dal 2020 una gara in più in calendario : tutto quasi pronto per il Gp della Finlandia : Manca solo l’ufficialità: dal 2020 il calendario di MotoGp si arricchisce, si aggiunge il Gp della Finlandia E’ iniziata ormai la nuova stagione di MotoGp: per vedere i campioni delle due ruote sfidarsi in pista per il primo Gp dell’anno dobbiamo ancora aspettare qualche mese, ma oggi i piloti sono nuovamente in pista per un’importante seconda sessione di test invernali. Dopo i due giorni a Valencia della settimana ...

Basket - Eurolega : ufficiale l’ingresso dell’ASVEL Villeurbanne Dalla stagione 2019-2020 : Era da un po’ di tempo che la notizia girava nei corridoi del Basket europeo, ma l’ufficialità è arrivata soltanto oggi: con l’espansione dell’Eurolega a 18 squadre che avverrà dalla prossima stagione, una delle due formazioni a entrare sarà l’ASVEL di Villeurbanne, la squadra di cui è presidente Tony Parker, una vita ai San Antonio Spurs e attualmente agli Charlotte Hornets. L’ASVEL, in questa stagione, sta ...

Decreto fiscale - via libera Dal 2020 a dichiarazione precompilata Iva - Sky TG24 - : La commissione Finanze del Senato approva emendamento M5S che recepisce la proposta dell'Agenzia delle Entrate. A disposizione le bozze dei documenti con registri, liquidazione periodica, ...

Carne sintetica : via libera negli USA. In vendita Dal 2020 : Nonostante l’aumento, registrato negli ultimi anni, di vegetariani e vegani che non consumano Carne o più in generale prodotti di origine animale, in Italia esiste ancora un’ampia maggioranza di persone che consuma Carne di ogni genere. A prescindere dal tipo di Carne si tratta di un alimento di cui pochi riescono a fare a meno. Ed è dagli Stati Uniti che arriva una notizia piuttosto curiosa che si riferisce ad una ...