Cuore di donna | incontro con il Soroptimist della Spezia

Sandro Botticelli e La Madonna della melagrana - uno studio rivela : “C’è un Cuore raffigurato nel dipinto” : Bisogna aguzzare la vista e si scopre il battito di un cuore . A cinque secoli di distanza, Sandro Botticelli continua a stupire. Nel suo capolavoro La Madonna della melagrana , oggi agli Uffizi di Firenze, l’artista avrebbe raffigurato l’anatomia dell’organo all’interno del frutto tenuto in mano da Gesù bambino, proprio davanti la parte sinistra del torace. Lo rivela lo studio pubblicato su Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery ...

Valeria Marini – Ivan Gonzalez - nel Cuore del ‘tentatore’ ci sarebbe un’altra donna : Brutte notizie in arrivo per Valeria Marini. La show girl, reduce da Temptation Island Vip dove ha raccolto consensi a non finire, sta infatti frequentando il tentatore Ivan Gonzalez dopo aver detto addio al suo Patrick. Ma non sarebbe tutto oro quello che luccica. Secondo quanto scritto nell’ultimo numero del settimanale Oggi, le cose potrebbero essere al momento diverso. Ivan Gonzalez, secondo questa versione, sarebbe infatti innamorato di ...