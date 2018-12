Cronaca, Gela (CL): genitore evade dai domiciliari per picchiare il professore del figlio

scuolainforma

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ancora una volta siamo costretti a raccontare un fatto diche riguarda la scuola e dove i protagonisti principali sono gli insegnanti e i genitori. Questa volta il grave episodio si è consumato in un piccolo comune siciliano in provincia di Caltanissetta, aUn altro grave fatto dia scuola: ildagli arrestiper aggredire l’insegnante delIl grave episodio si è consumato giovedì scorso a, piccolo centro in provincia di Caltanissetta. E’ bastato un semplice rimprovero e una nota disciplinare di unnei confronti di un alunno di un Istituto Superiore per far scattare la rabbia e la reazione scomposta del suoche però era posto agli arrestiIl docente meritava di essere punito – racconta l’uomo – e per lo stesso aggressore, un uomo di 37 anni posto agli ...