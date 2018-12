Creare lavoro mettendo il territorio in sicurezza

Per Creare veri posti di lavoro - più che le misure acchiappavoti bisognerebbe dimezzare le imposte sulle imprese : In questo momento di incertezza nella congiuntura internazionale (Brexit, nuove possibili imposte americane sulle loro importazioni, possibile rialzo dei tassi d'interesse con la fine del quantitative easing, ecc.) il vero azzardo di questo Governo non consiste tanto nella volontà di non rispettare gli impegni presi dall'Italia con la UE, ma soprattutto nell'ignorare le chiare indicazioni provenienti dal mercato finanziario, che valutano ...