Cosa è successo al concerto di Sfera Ebbasta al Lanterna Azzurra di Corinaldo Ancona

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : “Ecco Cosa è successo - mio figlio vivo per miracolo” : Il racconto del papà di un ragazzino che era al concerto del rapper nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: "Un ragazzo nel corso di un principio di rissa ha spruzzato uno spray urticante. Mio figlio e i suoi amici sono stati fortunati perché la corriera che avevano preso per andare al concerto ha fatto tardi ed è arrivata poco prima che il fatto succedesse e quindi non hanno fatto neanche in tempo ad entrare"Continua a leggere

Dall’Osso - Roberto Fico : “Nessuno gli ha chiesto 100 mila euro. Non so Cosa sia successo - gli parlerò” : “Ieri sera ho ricevuto come presidente della Camera la lettera di Matteo Dall’Osso. Non so cosa sia successo, non ho ancora parlato con Matteo. Quando tornerò a Roma vedremo cosa è successo perché per me è stata una sorpresa. Non mi sembra che qualcuno gli abbia chiesto 100 mila euro“. Così Roberto Fico a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’istituto italiano per gli Studi Filosofici di ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi preoccupato : Cosa è successo : Andrea Mainardi pensa alla fidanzata e svela la sua paura al GF Vip A tre giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 3, i concorrenti stanno iniziando a riordinare i loro oggetti personali e fare le valigie. Andrea Mainardi in queste ore si è confrontato con Silvia Provvedi. Entrambi emozionati per la finale di lunedì prossimo, non hanno nascosto le loro preoccupazioni. In particolare Andrea Mainardi ha ammesso di pensare molto ad Anna, la ...

Uomini e Donne news - Lorenzo : Claudia torna? Ecco Cosa è successo : news Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: Claudia va via, tonerà? Nuove anticipazioni Alla fine, Lorenzo Riccardi ha fatto perdere la pazienza a Claudia. Il tronista di Uomini e Donne ha deciso di andare a riprendere Giulia, nonostante lei non abbia avuto un comportamento del tutto appropriato nei confronti del giovane di Milano. Di fronte alla […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo: Claudia torna? Ecco cosa è successo proviene da Gossip ...

Belen e il figlio - all’accensione dell’albero di Natale Swarovski - sono rimasti bloccati in mezzo alla calca. Ecco Cosa è successo : La showgirl e il figlio sono rimasti bloccati in mezzo ad una calca di persone Tanti dei presenti hanno giurato che non compreranno più Swarovski Swarovski sembra avere qualche difficoltà ad organizzare gli eventi.... L'articolo Belen e il figlio, all’accensione dell’albero di Natale Swarovski, sono rimasti bloccati in mezzo alla calca. Ecco cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D Trono over - Angela contro Maria De Filippi e la furia di Armando : Cosa è successo in puntata : Le puntate del Trono over sono sempre ricche di colpi di scena. Al centro dell'attenzione dell'ultima puntata registrata ci sono Angela che attacca Maria de Filippi e Armando che furioso...

Scontro Salvini-Boccia - Cosa è successo oggi : Roma, 4 dic., askanews, - Botta e risposta tra il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il capo di Confindustria, Vincenzo Boccia. In parte stemperato da un invito del ...

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini confessa : 'Cosa è successo dopo il bacio di Tiberio Timperi'. Capito? : Delle tensioni a La Vita in Diretta tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi torna a parlare la Diretta interessata, la Fialdini. Lo ha fatto in un'intervista al settimanale Confidenze , in cui ha ...

Ida e Riccardo - allora non è proprio finita! Occhio a lei… Cosa è successo dopo la rottura : In tv non l’abbiamo ancora visto, ma stando a quanto accaduto nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, dopo infiniti tira e molla la storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri è arrivata al capolinea. Sul serio, pare, stavolta. Tira e molla e litigi feroci dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, nello studio di Maria De Filippi Ida e Riccardo si erano riconciliati e con le migliori intenzioni per far funzionare le cose, ma ...

Ida e Riccardo - allora non è proprio finita! Occhio a lei… Cosa è successo dopo la rottura : In tv non l’abbiamo ancora visto, ma stando a quanto accaduto nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, dopo infiniti tira e molla la storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri è arrivata al capolinea. Sul serio, pare, stavolta. Tira e molla e litigi feroci dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, nello studio di Maria De Filippi Ida e Riccardo si erano riconciliati e con le migliori intenzioni per far funzionare le cose, ma ...

"Ecco Cosa è successo quando Diana ha visto Camilla in chiesa" : Prima di Harry e William, il matrimonio di Lady Diana e del Principe Carlo, è stato uno degli eventi più chiacchierati della storia contemporanea. C'era sfarzo, opulenza e tanta rabbia repressa. Un ...

Domenica in - Florenza D'Antonio sulla valletta fatta fuori da Mara Venier : che Cosa è successo davvero : Si fa sempre più infuocata la querelle sulla valletta di Domenica in , dopo il licenziamento in corso di stagione per l'ex Ciociara di Avanti un altro, Alessia Macari . Al suo posto è tornata Fiorenza ...

Chi vuol essere milionario - Michela De Paoli vinse 1 milione ma ha perso tutto : Cosa le è successo : FUNWEEK.IT - Tra pochi giorni su Canale 5 tornerà Gerry Scotti con l'attesissimo speciale di Chi vuol essere milionario a 7 anni di distanza dall'ultima edizione impreziosita dal...

Catania. Ventenne uccide il figlioletto di 3 mesi : non sa spiegare Cosa sia successo : Orrore nel capoluogo etneo dove una ragazza di 26 anni è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di avere ucciso