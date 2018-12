Perché il “navigator” del reddito di cittadinanza si chiama così? Che Cosa c’è dietro? : Il Ministro Luigi di Maio ha annunciato che chi avrà diritto al reddito di cittadinanza, al fine di essere inserito o reinserito nel mercato del lavoro sarà assistito da una figura che sgancia questo compito dai centri per l'impiego: il navigator. Ma da dove salta fuori questo nome? È nuovo o si tratta del nome di professionisti presenti sulla scena internazionale? E Perché è stato scelto?Continua a leggere

Cosa c’è stasera in TV : Qualche film e i soliti programmi del venerdì, ma soprattutto il ritorno di "Chi vuol essere milionario?": la accendiamo?

Cosa c’è stasera in TV : Il nuovo Mai Dire, il meglio della Tv delle ragazze, il film "Fury" e i soliti talk/programmi di approfondimento del giovedì

Cosa c’è stasera in TV : Il primo "Arma letale", l'ultimo "Harry Potter" e una nuova puntata dell'ispettore Coliandro, tra le varie cose

Che Cosa c’è nel nuovo Lenovo Campus di Pechino : Pechino – La maestosa parete d’arrampicata nella hall del nuovo Lenovo Campus è presa d’assalto a ogni pausa pranzo, con i dipendenti che si cimentano in lezioni, in allenamenti o gara di velocità. Abbiamo avuto l’opportunità di visitare, a Pechino, il recentemente inaugurato complesso di 120.000 metri quadrati che disloca gli oltre 10.000 lavoratori su sei piani e due edifici (quello est e quello ovest) collegati da passaggi sempre in ...

Cosa c’è dietro la notorietà del piccolo azionista che vuol dividere Fiat : Milano. “Caro John Elkann, cari consiglieri di Fiat-Chrysler, vorrei cominciare questa lettera con un applauso per il duro lavoro che avete sostenuto in questi anni”. Parole di miele che sanno di fiele almeno per chi si augura che il matrimonio tra Fca e l’Italia, contemplato dal recente piano indus

Paura per la figlia di Giancarlo Magalli. “Nessun medico sa dirci di Cosa si tratta”. L’appello di Michela : “Non c’è diagnosi - dita incrociate per me” : Non si sa molto sulle condizioni di salute della giovane e bellissima figlia di Giancarlo Magalli, Michela. La figlia del celebre conduttore Giancarlo, è finita in ospedale e sembra essere anche in condizioni piuttosto gravi. A dare la notizia è la stessa ragazza, nota influencer su Instagram che nelle sue stories mostra la stanza di ospedale in cui è stata ricoverata presso l’ospedale Gemelli di Roma. La giovane ha postato diverse foto, ...

Che Cosa c’è stasera in tv : Ci sono i talk show politici del martedì, le ultime due puntate di "L'amica geniale", "La Mummia" con Tom Cruise e Le Iene

Meghan contro Kate - Cosa c’è di vero (e cosa sembra inventato) : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...

Cosa c’è nel manifesto Sì Tav del partito del pil che sfida il governo Conte : Roma. “Se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite di pazienza”. Parola del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ormai ha preso di punta il governo. Ieri alle Ogr di Torino, Confindustria e altre undici associazioni che rappresentano artigiani, commercianti, cooperative, si

Domenica Live : Jane Alexander ha raccontato del rapporto con l’ex Gianmarco e Cosa c’è tra lei ed Elia Fongaro : Jane Alexander oggi è stata ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live ed ovviamente ha affrontato l’argomento “ex fidanzato” parlando di Gianmarco: “Il post sul matrimonio? Era un post divertente perché quando mi ha... L'articolo Domenica Live: Jane Alexander ha raccontato del rapporto con l’ex Gianmarco e cosa c’è tra lei ed Elia Fongaro proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Clima - COP24 a Katowice : ecco Cosa c’è da sapere : Tutto pronto a Katowice in Polonia la 24esima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici che si svolgerà fino al 14 dicembre. Uno dei compiti più importanti della COP24 sarà di elaborare e adottare un pacchetto di decisioni che garantiscano la piena attuazione dell’accordo di Parigi. Inoltre, la COP24 includerà il cosiddetto ‘Dialogo Facilitativo’ destinato a sostenere ...

Clima - COP24 a Katowice : ecco Cosa c’è da sapere : Tutto pronto a Katowice in Polonia la 24esima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici che si svolgerà fino al 14 dicembre. Uno dei compiti più importanti della COP24 sarà di elaborare e adottare un pacchetto di decisioni che garantiscano la piena attuazione dell’accordo di Parigi. Inoltre, la COP24 includerà il cosiddetto ‘Dialogo Facilitativo’ destinato a sostenere ...

Cosa c’è stasera in TV : Ci sono "Portobello", la finale di "Tu si que vales", "Il Padrino" e un documentario su Francesco De Gregori