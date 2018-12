Corteo No Tav a Torino | Appendino | Da sempre contraria Video | Chiamparino

No Tav - il Corteo a Torino : “M5s faccia quanto ha promesso”. Organizzatori : “Siamo 70mila”. Sindaca : “Opera del passato” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Da piazza Statuto è partito il corteo del fronte del No che poi è confluito in piazza Castello. “Mentre la coda non è ancora partita, possiamo già dire che siamo 70mila e faremo i conti alla fine. Una marea No Tav”, scrivono gli Organizzatori. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav”, è lo striscione che ha ...

No Tav - il Corteo a Torino : “M5s faccia quanto ha promesso”. Organizzatori : “Siamo 70mila”. Sindaca : “Opera del passato” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Da piazza Statuto è partito il corteo del fronte del No che poi è confluito in piazza Castello. “Mentre la coda non è ancora partita, possiamo già dire che siamo 70mila e faremo i conti alla fine. Una marea No Tav”, scrivono gli Organizzatori. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav”, è lo striscione che ha ...

No Tav - il Corteo a Torino : “M5s faccia quanto ha promesso”. Airola : “Opera non si farà”. Organizzatori : “Siamo in 70mila” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Da piazza Statuto è partito il corteo del fronte del No che poi è confluito in piazza Castello. “Mentre la coda non è ancora partita, possiamo già dire che siamo 70mila e faremo i conti alla fine. Una marea No Tav”, scrivono gli Organizzatori. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav”, è lo striscione che ha ...

No Tav in Corteo per le strade di Torino : C'eravamo, ci siamo e ci saremo ! La Val di Susa è nostra e la difenderemo". Con questo slogan ha preso il via a Torino la manifestazione No Tav che partita da piazza Statuto raggiungerà piazza ...

No Tav - Corteo a Torino. Alberto Perino : “Non abbiamo governi amici - giudichiamo dai fatti non dalle promesse” : “abbiamo visto presidenti del Consiglio avvicendarsi, partiti nascere e morire. Eppure noi siamo ancora qui con un obiettivo chiaro: fermare la Torino-Lione”. A Torino, il movimento No Tav è sceso in massa in piazza nella giornata contro le grandi opere inutili. Da piazza Statuto a piazza Castello, settantamila persone, secondo gli organizzatori, per ribadire il no alla Torino-Lione. Un no che non è “mediabile” come racconta lo ...

Al va Corteo No Tav a Torino : C'eravamo, ci siamo e ci saremo ! La Val di Susa è nostra e la difenderemo". Con questo slogan ha preso il via a Torino la manifestazione No Tav che partita da piazza Statuto raggiungerà piazza ...

No Tav - a Torino il Corteo del fronte dei contrari : “È giornata dell’orgoglio”. Perino : “Non conto numeri - guardo resistenza” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Ha preso il via da piazza Statuto il corteo del fronte del No. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav” è lo striscione che apre la manifestazione contro la Torino-Lione. Dietro la testa del corteo una folta delegazione di sindaci in fascia tricolore. E poi le donne No Tav, gli studenti, i rappresentanti di numerosi comitati contro ...

Torino - partito Corteo 'orgoglio No Tav" : 15.09 "C'eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav", questo lo striscione che apre il corteo contro la TorinoLione, nel capoluogo piemontese. Dietro la testa del corteo, la delegazione dei sindaci. Poi le donne, gli studenti, i rappresentanti di vari comitati contro le grandi opere. "Oggi è la giornata dell'orgoglio no Tav, di un grande popolo che non si è mai fatto intimidire", spiega uno speaker. La manifestazione da piazza dello ...

No Tav - a Torino 20mila in Corteo con centri sociali - assessori 5 Stelle e "gilet gialli" : Unia, esponente della giunta Appendino: "Non ci interessa il confronto tra piazze". Perino, leader del movimento: "Siamo in tanti e resistiamo"

M5s - il militante No-Tav a Grillo : “Perché non sei al Corteo contro l’opera?”. “Ho preso 4 mesi di galera - siamo soci” : Nel giorno della manifestazione a Torino contro la Tav – in attesa dell’analisi ‘costi-benefici’ del governo, ancora diviso, per decidere se si farà o meno l’infrastruttura – Beppe Grillo è arrivato a Roma per partecipare alla presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski, alla mostra Più libri, più liberi. Ma se il co-fondatore M5s e garante del Movimento non ha voluto replicare ai ...

Torino - nuovo Corteo No tav. Appendino : sì al dibattito : Il sindaco apre ai manifestanti del No che domani torneranno in piazza per contestare l'opera. La città è pronta, fa sapere il questore -

E Appendino smentisce i suoi sul Corteo No Tav : Torino 'Al corteo No Tav dell'8 dicembre la Città di Torino sarà sicuramente rappresentata in veste ufficiale. Come in tutte le manifestazioni'. Sono queste le parole scritte su Facebook da Damiano ...

"I simboli della città di Torino al Corteo No Tav". Ma Appendino stoppa il consigliere Cinque Stelle : Una nuova polemica sulla Tav agita il mondo politico torinese. Stavolta ad accenderla è stato Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, il quale ha scritto che al corteo contro l'Alta velocità dell'...

“I simboli della città di Torino al Corteo No Tav”. Ma Appendino stoppa il consigliere Cinque Stelle : Una nuova polemica sulla Tav agita il mondo politico torinese. Stavolta ad accenderla è stato Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, il quale ha scritto che al corteo contro l’Alta velocità dell’8 dicembre la città di Torino «sarà sicuramente rappresentata in veste ufficiale, come in tutte le manifestazioni No Tav da quando Appendino è Sindaca...