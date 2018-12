Corinaldo | variazioni di palinsesto per la tragedia in discoteca

blogo

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ladiha qualche ripercussione anche sulla programmazione radiofonica e televisiva.Un allarme, la cui causa non è ancora stata accertata, la fuga, il crollo di una passerella esterna e la morte di 6 persone: questo quanto successo nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre nellaLanterna Azzurra di(AN) dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta. Prima ancora che il live avesse inizio, i testimoni hanno avvertito quel che parrebbe essere il prodotto di uno spray urticante che avrebbe reso difficile la respirazione. Il panico, in una platea composta essenzialmente da minorenni, si è diffuso rapidamente, portando tutti ad accalcarsi verso le uscite di sicurezza. In corso accertamenti delle Forze dell'Ordine e dei soccorritori accorsi sul luogo tempestivamente, ma stando anche alla immagini diffuse via social da chi era presente ...