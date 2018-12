Corinaldo | una mamma e 5 ragazzini | chi sono le vittime della tragedia in discoteca

Ancona - panico e ressa in discoteca a Corinaldo : 5 ragazzi e una mamma morti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia nel locale «Lanterna azzurra», dove era in corso il concerto del rapper. Centoventi i feriti. Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, la folla è corsa verso un’uscita: sono crollati dei parapetti e i ragazzi sono morti schiacciati

