Corinaldo | tragedia al dj set di Sfera Ebbasta | 6 morti Diretta

Tragedia Corinaldo . Cos’è lo spray al peperoncino - come funziona e quando si può usare : A innescare il fuggi fuggi all'origine della Tragedia di Corinaldo sarebbe stato l'utilizzo di uno spray urticante al peperoncino : ecco come funziona questo strumento di difesa personale e quando può essere utilizzato.Continua a leggere

Corinaldo - su Instagram il video di Benedetta morta a 15 anni nella tragedia : Tra le vittima della tragedia di Corianaldo c’è anche Benedetta Vitali: 15 anni e il cuore pieno di sogni. Era di Fano. Ed è un imperfetto che fa male e toglie il fiato. Ancora di più a sbirciare il suo profilo Instagram invaso da migliaia di messaggi di amici, conoscenti e anche di chi è semplicemente venuto a sapere della sua morte. Lacrime di dolore per questa giovane vita spezzata che proprio nelle stories di Instagram aveva pubblicato un ...

Tragedia Corinaldo - il papà di un ragazzo ferito : 'Colpito da spray' | : L'uomo ha raccontato l'esperienza del figlio. Il ragazzo ha detto di aver sentito un'ondata di spray urticante che gli ha provocato pizzicore alla gola e fastidi agli occhi e in quel momento tutti i ...

Tragedia della discoteca : Salvini arriva a Corinaldo : Il ministro dell'Interno Salvini è arriva to a Corinaldo , sul luogo della Tragedia che è costata la vita a cinque ragazzini e una mamma. Salvini è entrato all'interno della discoteca Lanterna azzurra ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo : Eleonora lascia 4 figli : lascia 4 figli , tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo , e che si e’ salvata Eleonora Girolimini, una delle vittime della Tragedia avvenuta in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. figli a di un noto ristoratore della citta’ e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce infatti un locale, noto soprattutto negli anni ’80 sul lungomare. Proclamato il lutto ...

Sfera Ebbasta - tragedia durante l'evento a Corinaldo : sei vittime e settanta feriti : Doveva essere un piacevole concerto e, invece, si è trasformato in tragedia . Tutto è cominciato quando qualcuno tra il pubblico, di cui è ancora ignota l'identità, avrebbe utilizzato dello spray al peperoncino, causando panico tra la folla. Nello specifico, nel giro di poco tempo la gente ha cominciato a scatenarsi, causando una confusione tale da causare morti e feriti . Le vittime di questo tragico evento sono cinque ragazzi minorenni e una ...

