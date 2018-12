Corinaldo | strage in discoteca | 6 ragazzi morti e 100 feriti al concerto di Sfera Ebbasta

caffeinamagazine

(Di sabato 8 dicembre 2018) Tragedia in provincia di Ancona dove sei persone sono morte, schiacciate dalla folla nel panico in una. A scatenare la ressa al ‘Lanterna Azzurra’ di– che ospitava ildel rapper– intorno all’1.00 di notte, forse l’utilizzo di uno spray urticante. A darne notizia, i vigili del fuoco sul profilo Twitter: “(AN) 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una. Forse per la dispersione di una sostanza urticante,fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine”, si legge.A morire nella calca, tre ragazze e due– tutti minorenni – e una mamma che aveva accompagnato la figlia al. Almeno un migliaio le persone presenti nel locale al momento del drammatico incidente, prima dell’inizio del ...