Corinaldo | strage in discoteca | 6 morti | di cui 5 giovanissimi | e 120 feriti al concerto

Corinaldo - strage in discoteca : 6 ragazzi morti e 100 feriti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia in provincia di Ancona dove sei persone sono morte, schiacciate dalla folla nel panico in una discoteca. A scatenare la ressa al ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo – che ospitava il concerto del rapper Sfera Ebbasta – intorno all’1.00 di notte, forse l’utilizzo di uno spray urticante. A darne notizia, i vigili del fuoco sul profilo Twitter: “Corinaldo (AN) 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate ...

