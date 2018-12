Corinaldo - sei morti schiacciati nella discoteca “Lanterna azzurra”. FOTO : Corinaldo , sei morti schiacciati nella discoteca “Lanterna azzurra”. FOTO Nel locale dell’Anconetano c’erano circa un migliaio di persone in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta . I feriti sono un centinaio, 10 in gravi condizioni. Verso l’una, secondo quanto riferito da testimoni, qualcuno avrebbe spruzzato dello spray ...

Ancona - panico e ressa in discoteca a Corinaldo : sei ragazzi morti e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia nel locale «Lanterna azzurra» in provincia di Ancona, dove era in corso il concerto del rapper Sfera Ebbasta. «Abbiamo trovato l’uscita d’emergenza sbarrata», denuncia un sedicenne